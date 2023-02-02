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АрмИнфо. Указом президента Армении Ваагна Хачатуряна Артак Будагян снят с должности командующего Специальным армейским корпусом ВС Армении. Соответствующий указ опубликован на сайте президента РА.
Другим указом президент назначил на этот пост Армена Гезаляна, освободив его от должности начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС.
Кроме того, Баграт Матевосян снят с поста начальника штаба - замкомандующего спецкорпусом. На этом посту его сменит Левон Касян.
Самвел Погосян указом президента РА покинул пост замкомандующего спецкорпусом. Его на этом посту сменил Гагик Погосян.
Напомним, что корпус был создан после войны 2020 года.
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|Замминистра: добыча песка из приграничной реки Аракс может привести к изменению ее русла, и, как следствие, к изменению границ государства
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|Посольство Болгарии: Долгожданное прямое авиасообщение между Софией и Ереваном является необходимым условием для укрепления экономических и культурных связей
|Посольство Армении в ОАЭ обратилось к гражданам РА: Въездные визы по-прежнему нужны при въезде в Эмираты
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|Задержан начальник службы коммунального хозяйства в/ч, где в результате пожара погибли 15 солдат
|СНБ Армении выявила очередной случай государственной измены
|Респонденты в Армении убеждены: Азербайджан виновник в блокаде Арцаха, однако Россия обязана предпринять усилия по его деблокаде - опрос MPG
|Армянские респонденты против включения Арцаха в состав Азербайджана и за развитие равноудаленных отношений со всеми центрами влияния - опрос MPG
|Респонденты в Армении уповают на военно-политическую помощь Ирана и "за" российскую базу в Гюмри и миротворцев в Арцахе - опрос MPG
|ВПП ООН намерена оказать содействие правительству РА в укреплении возможностей страны в чрезвычайных ситуациях
|Армения заняла 46-ую строчку в Индексе коррупции по версии Transparency International
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Парламентские фракции не определились с кандидатурой нового омбудсмена
|Премьер провел встречу с главами ряда внепарламентских партий
|В Международном Суде ООН в Гааге начались открытые слушания против Азербайджана о расовой дискриминации
|При посредничестве РМК из осажденного Арцаха вывезено 44 гражданина России
|В МИД России приветствуют активное подключение Азербайджана к евразийским интеграционным процессам
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