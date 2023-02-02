Четверг, 2 Февраля 2023 10:39

АрмИнфо. Указом президента Армении Ваагна Хачатуряна Артак Будагян снят с должности командующего Специальным армейским корпусом ВС Армении. Соответствующий указ опубликован на сайте президента РА.

Другим указом президент назначил на этот пост Армена Гезаляна, освободив его от должности начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС.

Кроме того, Баграт Матевосян снят с поста начальника штаба - замкомандующего спецкорпусом. На этом посту его сменит Левон Касян.

Самвел Погосян указом президента РА покинул пост замкомандующего спецкорпусом. Его на этом посту сменил Гагик Погосян.

Напомним, что корпус был создан после войны 2020 года.