Четверг, 2 Февраля 2023 10:36

АрмИнфо. На полях заседания межправительственного совета Евразийского экономического союза. которое пройдет в Алма-Ате 2-3 февраля, состоится встреча премьер­министра России Михаила Мишустина с главой правительства Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Согласно источнику, Михаил Мишустин посетит Алма- Ату с двухдневным визитом, где примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и цифровом форуме "Digital Almaty 2023: Цифровое партнерство в новой реальности". Запланированы двусторонние встречи Мишустина с премьер- министром Армении Николом Пашиняном, главой правительства Белоруссии Романом Головченко и премьером Казахстана Алиханом Смаиловым.

Согласно сообщению, на заседании руководители делегаций стран ЕАЭС обсудят актуальные вопросы евразийской интеграции, в том числе

функционирование внутреннего рынка ЕАЭС, финансирование промышленной кооперации, единых рынков, развитие агропромышленного комплекса, техническое регулирование и сотрудничество в энергетической сфере. Одним из ключевых пунктов повестки заседания станет доклад представителей Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития. Помимо этого, ожидается и доклад о макроэкономической ситуации в странах ЕАЭС. Еще одной темой станет функционирование общего электроэнергетического рынка ЕАЭС и утверждение правил доступа к услугам по межгосударственной передаче электроэнергии.

"Особый акцент будет сделан на подготовке проектов новых соглашений в рамках Союза - международного договора о формировании общего рынка газа и соглашения о регулировании алкогольного рынка", - отметили в российском кабмине.

Премьер-министрам представят отчет о реализации совместного проекта стран ЕАЭС по осуществлению ускоренных железнодорожных перевозок сельхозпродукции "Евразийский агроэкспресс" и о возможности подключения к нему новых участников. Не останется без внимания и цифровая повестка: делегации обсудят ход работ по формированию интегрированной информационной системы (ИИС) ЕАЭС.

В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Статус наблюдателей в объединении имеют Куба, Молдавия и Узбекистан.