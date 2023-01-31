Вторник, 31 Января 2023 15:51

АрмИнфо.С начала декабря 2022 года ЕС внимательно следит за событиями вдоль и вокруг Лачинского коридора и их гуманитарными последствиями. Об этом говорится в заявлении вице-президента Комиссии/Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в ответ на вопрос по ситуации вокруг осажденного второй месяц Азербайджаном Нагорного Карабаха.

Так, 16 декабря 2022 года депутат Европарламента Ассита Канко направила официальный запрос на имя Борреля с просьбой рассказать, какие конкретные шаги предпринимает Высокий представитель / вице-президент для обеспечения безопасности коренного армянского населения Нагорного Карабаха, на фоне азербайджанской блокады; будет ли продлен мандат Мониторинговой миссии ЕС и увеличено ли число развернутых экспертов и будут ли приняты ограничительные меры в отношении ответственных властей Азербайджана.

В ответе Борреля отмечается, что Высокий представитель/вице-президент поддерживает регулярные контакты с министрами иностранных дел обеих сторон.

"Специальный представитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар также поддерживает тесные контакты с обеими сторонами. ЕС призвал Азербайджан принять меры, находящиеся в пределах его юрисдикции, для обеспечения свободы и безопасности передвижения по коридору в соответствии со своими обязательствами, вытекающими из трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года", - говорится в ответе европейского чиновника.

В тоже время Боррель напомнил, что в соответствии с соглашением, достигнутым в Праге 6 октября 2022 г., в Армении была развернута мониторинговая миссия ЕС сроком на два месяца, которая завершила свою деятельность 19 декабря 2022 г. При этом он констатировал, что ЕС начал новый этап взаимодействия с Арменией, своим решением о создании гражданской миссии Европейского Союза в РА (EUMA) в рамках Общей политики безопасности и обороны (CSDP) в ответ на просьбу армянской стороны.

По его словам, цель миссии - внести вклад в стабильность в приграничных районах Армении, укрепить доверие на местах и обеспечить условия, способствующие усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, поддерживаемым ЕС.

В тоже время Боррель заверил, что санкции являются лишь одним из инструментов ЕС для продвижения целей Общей внешней политики и политики безопасности и в данном случае не рассматриваются. "Усилия ЕС по Армении и Азербайджану сосредоточены на поиске решений посредством диалога, приверженность которому выразили лидеры обеих стран", - резюмировал он.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года, вот уже 51 день, азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже второй месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столько красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Он был восстановлен лишь 14 января, благодаря усилиям российских миротворцев. Противник периодически препятствует газоснабжению Арцаха.