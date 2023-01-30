Понедельник, 30 Января 2023 12:41

АрмИнфо. В МИД Армении отреагировали на нападки израильских радикалов на армян в Иерусалиме.

"Мы глубоко обеспокоены недавними актами насилия и вандализма, направленными против христианских религиозных учреждений в Иерусалиме, включая Армянский Патриархат и армянских жителей Старого города", - написал в своем Твиттер пресс- секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

Как ране сообщало АрмИнфо, ранее Центр армянской культуры и образования в Израиле обратился к руководству страны, в связи с участившимися случаями нападения на армян в Иерусалиме.

Добавим, что дьякон Аган Гогчян из Иерусалима 28 января рассказал СМИ о нападениях на армян на Святой земле.

Он сообщил, что два еврейских радикала пытались помешать движению армянских ребят у Стены Плача, и прыснули в глаза слезоточивый газ одному из них. В тот же день другая группа еврейских экстремистов попыталась забраться на крышу Армянского Патриархата Иерусалима и сорвать крест и флаг Армении.

В городе стали появляться плакаты с призывом к насилию в отношении христиан, арабов и армян. Неделями ранее были зафиксированы акты вандализма на стенах армянской Церкви в армянском квартале Старого города.