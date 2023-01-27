Пятница, 27 Января 2023 20:44

АрмИнфо. Страдания 120 000 жителей Нагорного Карабаха заслуживают большего внимания, но прежде всего они заслуживают того, чтобы соблюдались их основные права. Об этом заявила, выступая накануне в ходе дебат в ПАСЕ, посвященных гуманитарным последствиям блокады Бердзорского (Лачинского) коридора в Арцахе. Шведский депутат Бориана Оберг.

По ее словам, это не вопрос территориальной целостности. Это не вопрос об Армении или об Азербайджане. Это вопрос прав человека. <Люди в Нагорном Карабахе замерзают и голодают в темноте.

По ее словам, недавно госсекретарь США Блинкен говорил с президентом Азербайджана Алиевым, чтобы призвать к немедленному открытию Лачинского коридора. До этого Европарламент одобрил резолюцию, в которой призвал Азербайджан освободить армянских военнопленных, вывести свои войска с суверенной территории Армении и открыть коридор. Генеральный секретарь Совета Европы, комиссар по правам человека и докладчики Азербайджана и Армении также выступили с заявлениями о блокаде. Европейский суд по правам человека указал Азербайджану временные меры по этому вопросу.

Парламентер с сожалением отметила, что Азербайджан решил проигнорировать эти призывы. <Поэтому я хочу спросить, какие действия необходимо предпринять, чтобы Азербайджан выполнил свои обязательства в качестве члена Совета Европы?>, - отметила Бориана Оберг.

Между тем, французский депутат Бертран Буикс в своем выступлении подчеркнул, что Совет Европы, созданный на основе защиты прав человека и основных свобод, должен иметь возможность участвовать в этих наблюдательных миссиях Европейского Союза. <Более того, я считаю, что нам абсолютно необходимо самим убедиться в положении дел на местах. В любом случае, препятствия, чинимые на пути движения по коридору, имеют серьезные гуманитарные последствия для местного населения. <Мне не нужно описывать здесь последствия нехватки пищи, лекарств или топлива. Коридор не может быть использован для стимулирования выдворения армянского населения из Нагорного Карабаха из-за того, что жизнь в этом анклаве стала невозможной>, - подчеркнул французский депутат, отметив, что Франция, как член Минской группы, по-прежнему полностью привержена поддержке переговоров, ведущихся после встреч в Брюсселе, Праге и Вашингтоне.

Свою обеспокоенность ухудшающейся ситуации в Нагорном Карабахе выразила депутат ПАСЕ от Великобритании Джилл Мортимер. Она призвала правительства Азербайджана и Армении присоединиться к усилиям ОБСЕ по обеспечению мира и стабильности в регионе. <Независимо от мотивов, протестующие, блокирующие Лачинский коридор, только усугубляют нарастающий кризис. Я призываю все стороны трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года подтвердить, что Азербайджанская Республика должна гарантировать безопасное передвижение людей, транспортных средств и грузов в обоих направлениях по Лачинскому коридору>, - сказала Мортимер.

Представитель Греции Джордж Картугалос отметил, что несмотря на то что говорит Азербайджан, нет сомнения в том, что эта страна осуществляет блокаду Нагорного Карабаха. <Возможность того, что некоторые транспортные средства Красного Креста перевозят некоторых пациентов в опасной для жизни ситуации, не означает, что коридор открыт. Доказательством тому является то, что все стороны, которые имеют возможность иметь прямое, скажем так, понимание ситуации, как США или Франция, уже осудили эту блокаду>, - сказал Картугалос.

Представитель Кипра Константинос Эфстатиу подчеркнул, что в Нагорном Карабахе сложилась тревожная ситуация, которая угрожает подорвать хрупкий мирный процесс и вполне может привести к возобновлению насилия. <Это может иметь катастрофические последствия, затрагивая не только народы Армении и Азербайджана, но и более широкий регион Южного Кавказа и за его пределами>, - отметил он. Депутат подчеркнул, что <мы находимся на переломном этапе геноцида> и призвал в этом вопросе отказаться от политических выгод и национальных интересов, так как <каждый человек в этом мире заслуживает того, чтобы жить в достоинстве и при полном уважении своих прав человека>.