Пятница, 27 Января 2023 22:42

АрмИнфо.Главная цель моего визита в Армению - это старт диалога между Ереваном и Брюсселем по вопросам политики и безопасности. Об этом в интервью ОТА заявил заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних связей Энрике Мора.

При этом он констатировал, что ЕС впервые проводит подобный диалог с Арменией. "Это еще один индикатор того, насколько мы заинтересованы в развитии двусторонних отношений", - сказал европейский чиновник.

На просьбу дать оценку текущему состоянию отношений между Арменией и Евросоюзом, и ходу реализации соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (CEPA), Мора выразил убеждение, что у Еревана и Брюсселя никогда не было таких хороших отношений.

"Мы никогда не были так близки как сейчас. Как было отмечено, годами ранее мы подписали это соглашение, включив в него широкий спектр областей. Сейчас мы приняли решение разместить гражданскую миссию в Армении. Мы обеспокоены сложившейся ситуацией, хотим сотрудничать и помочь армянскому народу", - подчеркнул он.

На просьбу раскрыть скобки и рассказать, что означает "диалог по вопросу политики и безопасности" и каковы будут его приоритеты, Мора отметил, что подобный диалог, на самом деле - средство лучше понимать друг друга. По его словам, в ЕС действительно рассматривают Армению в качестве партнера на Южном Кавказе.

"Нам важно знать, что здесь думают, каким видят внешний мир, каковы внешнеполитические приоритеты. А для Армении важно понять наши внешнеполитические цели, которые включают в себя также важный элемент безопасности, в рамках которого будет происходить обмен опытом. Именно поэтому мы приняли решение о размещении гражданской миссии для формирования доверия и получения информации", - уточнил он.

На уточнение, будет ли этот диалог каким-либо образом касаться азербайджанской оккупации суверенных территорий РА, Мора заверил, что позиции Армении и ЕС созвучны в вопросе достижения мира.

"Мы оба хотим мира на Южном Кавказе. Эта основная цель", - сказал чиновник, напомнив о важной встрече между лидерами Армении и Азербайджана, проведенной в Праге при посредничестве главы Евросовета.

При этом он выразил сожаление, что с конца прошлого года не было больше встреч. "Вместе с тем, у нас есть парализованная ситуация в Лачинском коридоре. Мы прекрасно осознаем его гуманитарные последствия. Мы действительно пытаемся каким-то образом оказать помощь оказавшимся в блокаде армянам", - сказал европейский чиновник.

При этом он выразил убеждением, что ЕС могут оказать Армении помощь в вопросе делимитации границы с Азербайджаном. По его словам, это их основная цель. Он считает, что несмотря на сложность, нужно двигаться к миру на Южном Кавказе.

На просьбу высказать позицию ЕС о блокаде Лачинского коридора, Мора заверил, что в ЕС с первого дня следят за ситуацией, было множество контактов представителей ЕС с азербайджанской стороной. "Мы считаем, что блокада должна быть прекращена как можно скорее, так как связана с жизнями тысяч людей. Мы работаем в этом направлении. В тоже время это результат договоренностей, произошедшей годами ранее войны. Как видим, российским миротворческий контингент как минимум не эффективен. И мы действительно заинтересованы говорить с Азербайджаном для прекращения блокады, поскольку из-за сложившейся ситуации страдают люди", - сказал чиновник.

На просьбу рассказать о составе гражданской миссии ЕС, он еще раз напомнил, что ее цель мониторинг и информирование о ситуации на местах, обеспечение безопасности людей, и в конечном итоге достижения нашей главной цели - мира при посредничестве Евросоюза. Он отметил, что в ЕС ожидают, что миссия в составе 100 специалистов будет эффективной.