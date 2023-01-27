Пятница, 27 Января 2023 17:18

АрмИнфо.Институт по предотвращению Геноцида им. Лемкина шокирован и возмущен тем, что во время интервью с государственным министром Арцаха Рубеном Варданяном, которое вышло в эфир 23 января 2023 года, ведущий BBC HARDtalk Стивен Сакур предложил ГЕНОЦИД в качестве одного из двух <реалистичных вариантов>, стоящих перед армянами в Арцахе.

Об этом говорится в заявлении этой международной исследовательской правозащитной организации.

<Сейчас вы контролируете крошечный анклав, который прямо сейчас страдает от экономической блокады, и, похоже, ваш единственный реалистичный вариант - либо заключить политическую сделку с Азербайджаном, либо для народа, армянской общины Нагорного Карабаха, решить, что положение больше не является устойчивым, и покинуть территорию. Итак, что же это будет - политическая сделка или уход?>, - спросил Варданяна Сакур. Как неоднократно указывал Институт Лемкина в многочисленных предупреждениях и заявлениях о красных флагах, принуждение людей покинуть свою землю под угрозой смерти является ФОРМОЙ ГЕНОЦИДА. Подобная постановка вопроса Сакуром ставит его в положение преступника, которым в данном случае является Ильхам Алиев.

Институт Лемкина рассматривает это неудачное интервью как следствие полнейшего невежества мировых СМИ в отношении Южного Кавказа в целом и нагорно-карабахского конфликта, в частности.

<Мы призываем британские СМИ изучить возможную антиармянскую предвзятость в своих сообщениях. Мы также призываем BBC и другие мировые СМИ обеспечить точность своих репортажей о Южном Кавказе. Мы также предлагаем, чтобы больше медиакомпаний сосредоточили внимание на обучении редакторов и журналистов законам и подходам, связанным с массовыми злодеяниями и их предотвращением. Наконец, мы просим, чтобы журналисты не предлагали геноцид в качестве <реалистичных вариантов> для общин, находящихся под угрозой", - отмечается в заявлении этой авторитетной организации