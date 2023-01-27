Пятница, 27 Января 2023 17:13

АрмИнфо.Россию очень беспокоит возможность изменения вектора своего присутствия в регионе Южного Кавказа. Об этом в интервью ARTN.TV заявил аналитик Армен Чибухчян, комментируя заявление МИД России о направлении наблюдательной миссии Европейского Союза на границы Армении.

Напомним, что в заявлении российского внешнеполитического ведомства отмечается, что <если бы в Брюсселе были искренне заинтересованы в мире в Закавказье, то согласовали бы с Азербайджаном условия работы своей миссии>.

В этой связи, как отметил аналитик, для всех очевидно, что в заявлении МИД РФ более чем очевидно защищаются интересы Азербайджана, демонстрируя, тем самым, любовь и дружбу с врагом Армении. На этом фоне, как заметил Чибухчян, трудно оценить возможности ОДКБ, которая также заявила о своей приверженности направить в Армению свою наблюдательную миссию.

<Размещение миссии наблюдателей ЕС в РА означает, что два года ни Россия, ни Азербайджан не смогут шантажировать Армению, получая нужные им результаты. Ведь всем известно, что при шантаже Армении Россия всегда использовала Азербайджан как главный фактор, а Азербайджан - Россию, причем, их действия зачастую тайно согласовывались друг с другом>, - отметил аналитик.

Между тем, аналитик отметил, что действия российской стороны можно понять. Когда вооруженные силы Азербайджана вторгаются на суверенную территорию Армении, то в ответ, вместо адекватных действий, звучат призывы к делимитации и демаркации границы. <Также понятны действия российских миротворческих сил в Арцахе, мол, что мы можем сделать, ведь речь идет об <экоактивистах>, - отметил аналитик, добавив, что со стороны РФ пока речь идет лишь о политическом давлении на Ереван, но когда дело дойдет до экономического давления, то тогда для всех без исключения граждан Армении станет понятно, что Москва крайне недружественна Еревану.

Аналитик подчеркнул, что своими давлениями на Армению Россия пытается получить так называемый <Зангезурский коридор>. <С появлением миссии наблюдателей Европейского Союза возможности для шантажа кратно уменьшатся. Именно по этой причине и следует воспринимать заявление российского МИД, поскольку возможности для маневров как для русских, так и для азербайджанцев значительно уменьшаются>, - подчеркнул Чибухчян.

<Россия хочет, чтобы Нагорный Карабах всегда оставался в подвешенном состоянии, поскольку он является связывающим Армению и Азербайджан узловым фактором для контроля над обоими государствами. России выгодно иметь Нагорный Карабах в качестве спорной территории, чтобы на постоянной основе оказывать влияние на регион>, - сказал аналитик.