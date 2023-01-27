Пятница, 27 Января 2023 17:06

АрмИнфо. По итогам обсуждений ситуации вокруг блокады Азербайджаном Лачинского коридора, ПАСЕ приняла резолюцию, в которой потребовала от Баку снять блокаду Лачинского коридора и освободить армянских военнопленных и гражданских лиц.

Согласно 2 пункту документа, основанного на докладе миниторингового комитета и обсуждений, ПАСЕ призывало Азербайджан к немедленному и полному выполнению временных мер, указанных ЕСПЧ в отношении Лачинского коридора.

Ассамблея отмечает, что комитет постоянно уделяет внимание событиям, касающимся отношений между Арменией и Азербайджаном. Ассамблея принимает к сведению самое последнее срочное уведомление Европейского Суда по правам человека, направленное в Комитет министров Совета Европы с призывом к мониторингу выполнения Азербайджаном своего решения от 21 декабря 2022 года в отношении Лачинского коридора и призывает к немедленному и полному выполнению обеспечительных мер, принятых Судом.

Ассамблея также осуществляет мониторинг ситуации вокруг армянских военнопленных и пленных гражданских лиц, которые до сих пор находятся в Азербайджан. Ассамблея призывает Азербайджан немедленно освободить всех задержанных.