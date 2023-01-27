Пятница, 27 Января 2023 11:05

АрмИнфо.Сопредседатели Армянской группы Конгресса США Фрэнк Паллоне, Гас Билиракис, Адам Шифф и Дэвид Валадао присоединились сегодня к высокопоставленному члену комитета Палаты представителей по иностранным делам Брэду Шерману в развертывании новой двухпартийной законодательной инициативы, направленной на снятие жестокой 45-дневной блокады Азербайджаном 120 000 коренных армян-христиан, проживающих в Арцахе (Нагорном Карабахе).

Данная инициатива была поддержана Армянским национальным комитетом Америки (ANCA).

Как сообщает ANCA, в письме к коллегам из Конгресса с призывом стать соавторами антиблокадной резолюции, сопредседатель Армянской фракции Паллоне пояснил: "Режим Алиева предпринимает преднамеренные шаги, чтобы выселить коренное армянское население из Арцаха и лишить его возможности жить свободно, демократично и с достоинством на земле своих предков - явный признак этнической чистки, которую мы не можем игнорировать".

В этой связи он выразил убеждение, что Соединенные Штаты должны действовать немедленно и использовать все доступные дипломатические инструменты, чтобы вновь открыть коридор, прежде чем этот гуманитарный кризис станет катастрофическим.

Также отмечается, что в резолюции, которая вскоре будет представлена в американском законодательном органе, в дополнение к резкому осуждению действий Азербайджана, зафиксирует пять практических средств для решения усугубляющегося гуманитарного кризиса в Арцахе, вызванного блокадой Азербайджана.

В частности: лидерство США в сплочении мирового сообщества с ходатайством перед международными и многонациональными судами о расследовании военных преступлений Азербайджана; сотрудничество США с международными партнерами, включая власти Арцаха, в обеспечении размещения международных наблюдателей в Лачинском коридоре.

"Кроме того, шаги президента США в направлении незамедлительной приостановки любой военной помощи США или помощи в сфере безопасности Азербайджану и о введении в действие Раздела 907 Закона о поддержке СВОБОДЫ.

Приведение президентом в исполнение предусмотренных законом полномочий по санкциям против должностных лиц Азербайджана, ответственных за блокаду Арцаха и другие нарушения прав человека.

Надежная программа устойчивой гуманитарной помощи США и долгосрочной помощи армянским жертвам азербайджанской агрессии в Арцахе", - говорится в сообщении и добавляется, что руководство Армянской фракции Конгресса возглавляют двухпартийную резолюцию о снятии жестокой блокады, которую богатый нефтью Азербайджан ввел 11 декабря против 120 000 армян-христиан, проживающих на их коренной родине в Арцахе.