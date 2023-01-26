Четверг, 26 Января 2023 21:19

АрмИнфо.Женщины Арцаха в открытом письме обратились к главе Еврокомиссии г-же Урсуле Фон дер Ляйен . Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил госминистр Арцаха Рубен Варданян.

Он отметил, что в письме арцахские женщины призвали немедленно вмешаться и прекратить энергетическую блокаду Арцаха. В этой связи госминистр подчеркнул, что г-жа Фонд дер Ляйен ответственна за подписание соглашения об увеличении поставок газа в ЕС из Азербайджана.

Варданян сообщил, что матеря требуют, чтобы их дети, как и дети стран ЕС, имели возможность жить в теплых и светлых домах, нормально питаться, посещать школу и детские сады, получать медицинскую помощь.

<Дети Арцаха имеют право на нормальную жизнь, как и все дети в мире. Перекрыв газо- и электроснабжение в Арцахе в зимнее время, Азербайджан и его руководство лишает этого права 30 тыс. детей.

В условиях созданного кризиса женщины проявляют свою решимость и силу. Они наши героини и борцы за справедливость.

Я приветствую инициативу наших женщин и поддерживаю их, восхищаюсь их мужеством и стойкостью. Каждый, кто имеет возможность оказать им помощь, должен это сделать. Во имя жизни, детей, будущего, Арцаха>, - написал Варданян