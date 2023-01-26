Четверг, 26 Января 2023 19:06

АрмИнфо. Происходящие сегодня процессы - это серьезный тест и для России на Кавказе, и для российско-армянских отношений. В ушедшем году произошло много важных изменений, влияющих в то числе на двусторонние армяно-российские отношения и на ситуацию в регионе Кавказа в целом.

Об этом 26 января в ходе видеомоста Москва- Ереван "Актуальные вопросы российско­армянского стратегического сотрудничества" заявил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД РФ, главный редактор журнала " Международная аналитика" кандидат политических наук Сергей Маркедонов.

В этом ключе он напомнил, что до 2022 года, нагорно-карабахский конфликт рассматривался как некий уникальный формат кооперирования России и Запада.

"Почему это происходило? С одной стороны потому, что армяно-азербайджанский конфликт не рассматривался в контексте расширения НАТО. С другой стороны - его не рассматривали на Западе как некий случай российского ревизионизма. Поэтому получалось какое-то взаимодействие. Этому пришел конец. С апреля 2022 года Минская группа ОБСЕ перестала работать как формат", - отметил он, добавив, что появилась дополнительная линия конкуренции.

В этом ключе он напомнил о появлении ряда европейских инициатив по Нагорному Карабаху, где российская сторона и ее огромная работа вообще не упоминается. По словам российского политолога, появилась косвенная попытка противопоставить Армению России и дискредитировать работу российского миротворческого контингента, показав в каком-то смысле его бесполезность.

Маркедонов полагает, что здесь важно понимать чрезвычайно важную

вещь. "У нас прошлый год прошел под эгидой Украины, и Кавказ вроде бы

ушел на второй план. Но, надо понимать, что влияние украинского

военно-политического кризиса не во всем есть. В чем-то ситуация на

Кавказе имеют свою собственную логику и динамику", - отметил он.

Касаясь воздействия украинского кризиса на ситуацию, он указал на очевидность попыток пересмотра сложившегося статус-кво в армяно-азербайджанских отношениях после 2020 года. "Он радикально поменялся по сравнению с предыдущими годами, но он тем не менее, определенным образом сложился. А в 2022 года было несколько попыток его поменять - эти неоднозначные итоги второй карабахской войны сделать более плоскими и однозначными. И понятное дело, что Россия, будучи занятой в специальной военной операции, в конфронтации с Западом, будучи зависимой в условиях растущих санкций во многом и от Турции и Азербайджана, не хочет дополнительных проблем", - убежден эксперт. По его словам, именно это вынуждает Россию в какой-то мере более мягко реагировать.

На этом фоне, продолжил Маркедонов, в армянском политикуме появляются завышенные ожидания от России. "Чисто по-человечески, я это понимаю",

- сказал он, добавив, что это подталкивает армянское общество

смотреть в другую сторону и иметь завышенных ожиданий от других.

В этом ключе он привел в пример заявления спикера парламента Франции

в ходе визита в РА, в том числе по части перспектив отправки

французских миротворцев в зону карабахского конфликта. По его словам, и в этих условиях менять Россию, которая хоть и вкривь и вкось, но что-то делает, на что-то абстрактное, выражаемое в твиттах и благих пожеланиях, вызывает как минимум, мягко говоря, вопросы.

Российский эксперт выразил убеждение, что Западная политика нацелена на выдавливание России из региона, о чем свидетельствует и разговор госсекретаря США и президента Азербайджана.

"Но, здесь бы я свои стрелы критики направил бы и российским чинам в высоких кабинетах. Значит нужно более настойчиво продвигать свои интересы. Я знаю, что у нас есть немного благодушное отношение - что мол Армения союзник, зачем что-то разъяснять", - отметил он, добавив, что никто вместо тебя не будет продвигать твою позицию и все проблемы нужно проговаривать