Четверг, 26 Января 2023 13:49

АрмИнфо. Армения намерена привести правила безопасности дорожного движения в соответствие с техническими регламентами Евразийского экономического союза. Соответствующее решение принято на заседании правительства РА 26 января.

По словам министра территориального управления и инфраструктур РА Гнела Саносяна, главной целью представленного проекта решения является решение проблем, связанных с несовершенством нормативно­правовой базы. В целом, при решении проблемы, как отметил министр, следует иметь в виду три основных вопроса - инфраструктура дорог, нормативно- правовые акты и поведение участников дорожного движения. Сегодняшним решением кабмин сосредоточил свое внимание на втором компоненте, направленном на избежание пробок на перекрестках дорог и создание безопасных дорожных переходов для пешеходов. В целом, речь идет об изменениях по пяти блокам. Первый касается внедрения новых дорожных знаков, в том числе, знак углового пешеходного перехода. "Этот знак предназначен для тех перекрестков, которые в час пересекают более 900 человек. Целесообразно будет установить правила, когда машины останавливаются со всех четырех сторон, и пешеходы смогут переходить дорогу не только по прямой, но и по диагонали", - сказал министр.

Он отметил, что также будут созданы специальные знаки для

электромобилей, определенных услуг, необходимых водителям. Саносян

подчеркнул, что одно из правил будет касаться механизма установки

знака <Стоп> на угловых перекрестках дорог с разной допустимой

скоростью, вдоль которых имеются жилые дома и здания, что приводит для водителей к проблемам с видимостью.

Министр сообщил, что с принятием решения будут урегулированы и проблемы с "искусственными неровностями" на республиканских и межгосударственных дорогах: отныне в некоторых случаях, особенно, возле школ и детских садов, допускается установка знаков.

Саносян подчеркнул, что предлагается обозначать пешеходные переходы не только разметкой на асфальте, но и установить специальный знак над дорогой, чтобы по ночам и в условиях плохой видимости они были более заметны водителям.