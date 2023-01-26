Четверг, 26 Января 2023 11:51

АрмИнфо.США тесно сотрудничают с европейскими партнерами по Нагорному Карабаху. Об этом 25 января в ходе брифинга заявил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

Так, в ответ на вопрос о разногласиях между Баку и Вашингтоном относительно оценок ситуации в Лачинском коридоре, и отсутствии США в регионе, в отличие от ЕС, который направил миссию в регион, Прайс отметил, что действительно, у их европейских партнеров есть мониторинговые миссии и они присутствуют на земле в регионе.

"Конечно, как вы знаете, мы очень тесно сотрудничаем с нашими европейскими партнерами, когда речь идет о Нагорном Карабахе, когда речь идет о нынешнем вызове, с которым мы сталкиваемся в Лачинском коридоре, и когда речь идет о напряженности и конфликтах между Арменией и Азербайджаном в более широком смысле", - сказал Прайс, добавив, что исходя из этого, американская сторона делится информацией с европейскими партнерами.

По его словам, то же самое делают и европейские партнеры. "И мы считаем важным продолжение тесного сотрудничества с нашими европейскими партнерами, через ОБСЕ, если это уместно, непосредственно со сторонами, если и когда это будет эффективно. Мы сделали все это, и продолжим делать то, что мы считаем эффективным для достижения прочного мира и снижения напряженности", - подчеркнул представитель Госдепа США.

На вопрос о готовности США работать в рамках Минской группы ОБСЕ, где у него сейчас нет даже посредника, Прайс отметил, что Минская группа какое-то время не функционировала. "Но мы готовы работать над урегулированием этого конфликта в двустороннем, многостороннем порядке через ОБСЕ, с партнерами, с самими сторонами", - подчеркнул американский дипломат.

На замечание о том, что Азербайджан продолжает игнорировать призывы международного сообщества разблокировать Лачинский коридор, меж тем, как гуманитарный кризис в Арцахе, находящегося в осаде уже 1,5 месяца продолжает ухудшаться, Прайс отметил, что ухудшение гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе вызывает у американской стороны серьезную озабоченность.

"Как вы упомянули, это была тема дискуссий между госсекретарем Блинкеном и лидерами как Армении, так и Азербайджана в последние дни. Мы указывали на то, что продолжающееся воспрепятствование нормальному коммерческому и частному движению по Лачинскому коридору является причиной этой самой нехватки продовольствия, топлива и медикаментов для жителей - многих жителей, которые зависят от этого коридора в плане основных поставок. Эти периодические перебои с подачей природного газа и других основных коммунальных услуг еще больше усугубляют ухудшающуюся гуманитарную ситуацию", - сказал дипломат.

В этом ключе он напомнил, что США призвали к полному восстановлению свободного передвижения по коридору, включая коммерческие и частные поездки. По его словам, необходимо найти выход из этого тупика, который обеспечит безопасность и благополучие населения, проживающего в этом районе.

"Мы считаем, что путь вперед лежит через переговоры. Мы по-прежнему привержены делу обеспечения прочного мира. Мы продемонстрировали и на словах, и на деле нашу готовность взаимодействовать со сторонами, будь то в двустороннем порядке, будь то в многостороннем порядке через ОБСЕ, или в трехстороннем порядке с армянскими и азербайджанскими коллегами за столом переговоров. Но прежде всего мы считаем, что переговоры - это путь вперед", - добавил Прайс.

Он напомнил, что Госдеп выступил с призывом к восстановлению свободы передвижения, чтобы можно было удовлетворить гуманитарные потребности тех, кто зависит от этого коридора в предметах первой необходимости и предметах первой необходимости. "И Соединенные Штаты будут продолжать делать все возможное, чтобы сблизить стороны, поощрять этот диалог и способствовать полному восстановлению этого свободного передвижения по коридору", - резюмировал он.

Отметим, что накануне, в ответ на призыв Госдепа США разблокировать Лачинский коридор, в МИД Азербайджана выступили с заявлением и "подчеркнули, что коридор открыт для движения". В Баку это свое утверждение обусловили тем, что через коридор проезжают машины МККК и российских миротворцев.