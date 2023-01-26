Четверг, 26 Января 2023 09:38

АрмИнфо.25 января находящийся с рабочим визитом в Брюсселе министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян встретился с Верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Борелем.

Как передает пресс-служба МИД РА, в ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и стабильности.

Арарат Мирзоян высоко оценил решение о размещении в Армении миссии гражданских наблюдателей ЕС.

Министр обратил внимание Жозепа Бореля на гуманитарный кризис, возникший в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора. Он подчеркнул, что Азербайджан, согласно положениям трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, должен немедленно прекратить блокирование Лачинского коридора.

Армянская сторона указала на важность осуществления международным сообществом эффективных шагов по предотвращению проводимой Азербайджаном политики этнической чистки в Нагорном Карабахе.

Министр иностранных дел Армении и Верховный представитель ЕС обсудили развитие процесса урегулирования армяно-азербайджанских отношений. Был также упомянут процесс урегулирования армяно-турецких отношений. На повестке встречи были и вопросы, касающиеся дальнейшего развития партнерства Армения-ЕС.