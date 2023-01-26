Четверг, 26 Января 2023 09:38

АрмИнфо. Губернатор Ширакской области Армении Назели Багдасарян представила заявление об оставке. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

<Уважаемые коллеги, дорогие соотечественники, сегодня я подала прошение об отставке с поста губернатора Ширакской области премьер-министру РА Николу Пашиняну. Выражаю признательность главе кабмина, коллегам исполнительной и законодательной власти, а также представителям дипломатических и международных структур за эффективное сотрудничество. Должность губернатора Ширака была ответственной и почетной. Заверяю вас, что за время своего пребывания в должности я объединила свои усилия и знания для решения проблем и забот области. Однако я должна отметить, что ни один человек или должностное лицо не может добиться успеха в своей работе, если у него нет знающей команды и опытных сотрудников. Благодарю коллектив администрации губернатора за высокий профессионализм и последовательную работу. Лучшим показателем проделанной работы является оценка и отношение людей, которые обязывали меня как губернатора работать больше и лучше. Считая проблему и заботу каждого жителя области своей, я пыталась ее решить как можно быстрее. Я очень надеюсь, что беспристрастность, справедливость и государственное мышление, принятые в моей работе, и дальше будут эталоном для Ширакской области. Прощаясь с родным краем, желаю ему прогресса и развития>, - написала Багдасарян.