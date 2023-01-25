Среда, 25 Января 2023 19:30

АрмИнфо.Председатель Высшего аттестационного комитета Армении Карен Керян подал в отставку.

Как пишут армянские СМИ, Министерстве образования, науки, культуры и спорта РА, уже получило заявление Керяна и перенаправили его в аппарат премьер-министра.

Отмечается, что Кереян написал заявлением об уходе в связи с несогласием с политикой МОНКС, проводимой в сфере высшего образования и науки Армении.

Добавим, что Карен Керян был назначен главой Высшего аттестационного комитета Армении в марте 2021 года.