Среда, 25 Января 2023 19:19

АрмИнфо.Руководитель офиса Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) в Баку сегодня был приглашен в администрацию президента Азербайджана.

Как передают азербайджанские СМИ, поводом для этого стало заявление, сделанное офисом организации в Ереване.

"Была доведена обеспокоенность в связи с предвзятым, не соответствующим действительности заявлением, сделанным организацией 24 января о ситуации на Лачинской дороге", - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что накануне Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA) выступил с заявлением в связи с ситуацией вокруг Лачинского коридора.

"UNFPA поддерживает призыв Генерального секретаря ООН к деэскалации напряженности и обеспечению свободы и безопасности передвижения по Лачинскому коридору в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями.

Это имеет решающее значение для обеспечения основных потребностей пострадавшего населения. UNFPA готов работать со всеми сторонами в соответствии с гуманитарными принципами, чтобы обеспечить доступ к основным товарам и услугам", - отечалось в заявлении Органиазции.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года, вот уже 45 дней, азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже второй месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столько красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Он был восстановлен лишь 14 января, благодаря усилиям российских миротворцев. Добавим также, что 17 января около полудня, вражеская сторона остановила подачу газа в Арцах. К вечеру, посредством переговоров удалось восстановить газоснабжение НКР. Однако, 18 января с утра Арцах вновь перестал получать газ. Газоснабжение, с низким уровнем давления было возобновлено вечером 20 января, а 22 января вновь прекращено.