Среда, 25 Января 2023 19:16

АрмИнфо.Находящийся с рабочим визитом в Брюсселе министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян встретился со специальным представителем ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром и старшим дипломатическим советником президента Европейского Совета Магдаленой Гроно.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, стороны подчеркнули важность решения о размещении в Армении новой гражданской наблюдательной миссии ЕС, отметив, что это будет способствовать обеспечению безопасности и стабильности в регионе.

На встрече обсуждалась ситуация, сложившаяся в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора. Глава МИД РА подчеркнул, что Азербайджан своими действиями и риторикой подрывает усилия Армении по установлению мира на Южном Кавказе.

Состоялся обмен мыслями о процессе урегулирования армяно-азербайджанских отношений.