Среда, 25 Января 2023 19:14

АрмИнфо. Более всего ереванцев беспокоит ситуация с общественным транспортом. Об этом говорится в опросе <Голос ереванцев> компании MPG - эксклюзивного представителя GALLUP International в Армении.

В частности, на вопрос, что является самой большой проблемой Еревана 37,1% респондентов указали на неудовлетворительную работу общественного транспорта, 25,1% - назвали проблему с вывозом мусора, 13,3% - беспокоит ситуация с инфляцией/повышением цен, 11,1% - считают главным бичом столицы безработицу. Также 10,9% - обеспокоены экологической ситуацией, 6,4% - сетовали на плохое обслуживание в медучреждениях, неудовлетворенны образовательной системой 5,9% опрошенных, 5,5% - определили в качестве главной проблемы чистоту, безопасность и дорожное движение (пробки, стоянки). Вместе с тем, 5,4% - обеспокоены незаконным строительством, 4,8% - отсутствием зеленых зон, 3,9% - плохим состоянием дорог, 2,9% - большим количеством бездомных собак, 2% - плохим освещением, 1,9% - работой лифтов, а 6% - просто затруднились ответить.

Стоит отметить, что годом ранее ситуация была практически аналогичной, с некоторым отклонением показателей в процентном соотношении.

При этом в качестве положительных изменений в столице, которые произошли в течение года благодаря работе мэрии, 21,7% респондентов указали на улучшение ситуации с вывозом мусора, 20,3% - на обновление автобусного парка, 15,4% - благоустройство парков, 14,6% - увеличение зеленых зон, 13,3% - улучшение общего вида города, 12,9% - благоустройство дворов. Также 11,3% удовлетворены работой по асфальтированию улиц, 8,3% - довольны сменой лифтов, 6,3% - созданием игровых площадок, 4,4% - установкой скамеек. А 1,9% опрошенных не видят никаких положительных изменений и 6,4% - затруднились с ответом.

Общий внешний вид Еревана полностью положительно оценили 39,9% (против 16,9% в 2021 году) скорее положительно 46,9% (50,9% в 2021г.), скорее отрицательно отметили 9,9% (18,3% в 2021г.), и 1% (11% в 2021г.) - недовольны внешним видом столицы, 2,4% (3,6% в 2021г.) - затруднились с ответом.

Отметим, что опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Еревана в период с 13 по 23 декабря 2022 года, объем выборки составил 800 человек, ошибка выборки +/- 3,5%. В 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup. С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба.