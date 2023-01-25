Среда, 25 Января 2023 14:21

АрмИнфо. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с новоназначенным послом страны в Республике Армения Георгием Шарвашидзе.

Как сообщает администрация правительства Грузии, Гарибашвили поздравил Шарвашидзе с назначением на новую должность и пожелал ему успехов в дальнейшей работе.

"Было отмечено, что Грузию и Республику Армения связывают тесные дружеские и добрососедские отношения, и выражена надежда на активное сотрудничество в различных сферах в будущем", - говорится в сообщении правительства Грузии.

Георгий Шарвашидзе - кандидат педагогических наук, действительный член Европейской академии, автор монографий и научных статей, награжден орденом Блистательности. Георгий Шарвашидзе работал на разных должностях в Министерстве образования и науки, в том числе на должности первого заместителя министра. Занимался также научной и педагогической деятельностью. В 2016-2022 годах был ректором Тбилисского государственного университета. Кроме того, с 2004 по 2013 год он работал директором программы академической поддержки Института "Открытое общество" в Будапеште.