Среда, 25 Января 2023 11:48

АрмИнфо. В состав гражданской миссии ЕС в Армении (EUMA Armenia) будет включено до 100 специалистов. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

"Совет учредил новую полноценную гражданскую миссию в Армении (EUMA Armenia), в которой будет до 100 сотрудников для наблюдения и информирования о ситуации на местах, тем самым способствуя обеспечению безопасности людей и укреплению доверия между властями Армении и Азербайджана", - говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

При этом армянские СМИ со ссылкой на постановлении Евросовета отмечают, что в состав новой миссии ЕС в Армении (EUMA) могут быть включены представители третьих государств, не входящих в Евросоюз.

"Без ущерба для автономии принятия решений ЕС и его единой организационной структуры третьи государства могут быть приглашены внести свой вклад в Миссию при условии, что они несут расходы на прикомандированный ими персонал, включая заработную плату, страхование от всех рисков, суточные и путевые расходы в и из Армения, и вносят свой вклад в текущие расходы Миссии, в зависимости от обстоятельств", - цитируют СМИ постановление.

Также отмечается, что миссия состоит в основном из сотрудников, прикомандированных государствами-членами, учреждениями ЕС или Европейской службы внешних действий, однако, в исключительных случаях, в должным образом обоснованных случаях, когда отсутствуют квалифицированные кандидаты из государств-членов, граждане третьих государств могут быть приняты на работу на договорной основе, в зависимости от обстоятельств.

Также сообщается, что на первые четыре месяца работы Миссии выделено более 8 млн евро.

Как ранее сообщало АрмИнфо, Совет ЕС 23 января, утвердил отправку гражданской миссии ЕС в Армению сроком на два года. Оперативный штаб будет находиться в Армении. Командующим гражданской миссией будет Стефано Томат, управляющий директор отдела гражданского планирования и поведения (CPCC) EEAS. В ближайшем будущем будет назначен глава Миссии, который будет руководить операциями на местах. Цель - содействие стабилизации ситуации на местах.