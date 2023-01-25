Среда, 25 Января 2023 11:25

АрмИнфо.В Вашингтоне надеются увидеть прямой диалог между Арменией и Азербайджаном, который позволит обеспечить региональный мир. Об этом заявил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс в ходе брифинга 24 февраля.

Так, на уточнение, каким видится Вашингтону путь стабилизации ситуации, принимая во внимание, что ранее госсекретарь Энтони Блинкен призвал президента Азербайджана разблокировать Лачинский коридор, Прайс отметил, что сейчас они не будут делать каких-то выводов.

"Мы идем на это в надежде увидеть прямой диалог - прямой диалог, ведущий к решению вопросов, которые давно разделяли Армению и Азербайджан, - и через этот диалог мы надеемся достичь прочного мира. Мы продолжаем вести прямые переговоры с Арменией и Азербайджаном. Мы делаем это на двусторонней основе; мы делаем это с партнерами; мы делаем это через многосторонние институты. У нас была возможность сделать это в трехстороннем порядке пару раз в прошлом году. Мы собираемся сделать все возможное для решения этих очень сложных вопросов", - отметил представитель Госдепа США.

На уточнение, есть ли всё же у госсекретаря четкое понимание того, на каком участке в данной ситуации переговорный процесс застопорился, Прайс подчеркнул, что у США есть четкое представление о состоянии дел. Напомнив о различных заботах, американский дипломат пожелал лишь высказать позицию о ситуации в Лачинском коридоре, который не функционирует уже 45 дней.

"Позвольте мне лишь высказать нашу озабоченность по поводу ситуации в Лачинском коридоре. Мы обеспокоены тем, что ситуация там ухудшается. Ухудшение гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе было в центре внимания не только госсекретаря, но и других присутствующих в этом здании. Продолжающееся воспрепятствование нормальному коммерческому и частному движению по Лачинскому коридору вызывает нехватку продовольствия, топлива и медикаментов для жителей, которые зависят от коридора для получения этих самых основных предметов снабжения. Периодические перебои с подачей природного газа и других основных коммунальных услуг усугубляют ухудшающуюся гуманитарную ситуацию. Мы призываем к полному восстановлению свободного передвижения по коридору, включая коммерческие и частные поездки. Мы считаем, что нам необходимо найти выход из этого тупика, который обеспечит безопасность и благополучие населения, проживающего в этом районе", - отметил Прайс, подчеркнув, что путь вперед лежит, через переговоры.

В заключение он подчеркнул, что в США по-прежнему привержены делу обеспечения прочного мира.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года, вот уже 45 дней, азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже второй месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столько красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Он был восстановлен лишь 14 января, благодаря усилиям российских миротворцев. Добавим также, что 17 января около полудня, вражеская сторона остановила подачу газа в Арцах. К вечеру, посредством переговоров удалось восстановить газоснабжение НКР. Однако, 18 января с утра Арцах вновь перестал получать газ. Газоснабжение, с низким уровнем давления было возобновлено вечером 20 января, а 22 января вновь прекращено