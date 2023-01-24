Вторник, 24 Января 2023 20:51

АрмИнфо. Бездействие международного сообщества, которое ведет к грубому нарушению прав на образование и других гуманитарных прав десятки тысяч детей, недопустимо.

Об этом говорится в заявлении Омбудсмена Республики Арцах Гегама Степаняна, адресованного гендиректору ЮНИСЕФ, Комиссару по правам человека Совета Европы и другим акторам и международным структурам, занимающимся защитой прав человека в связи с ситуацией, создавшейся в Арцахе из -за незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора.

В этой связи, обращаясь к адресатам, Степанян призвал перейти последних от осуждений к действенным шагам, оставаясь при этом приверженным принципам, закрепленным в Конвенции ООН 1989 года о правах детей.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года, вот уже 44 дня, азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР (120 тыс. человек, из коих 30 тыс. дети) уже второй месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом антигуманных действий Азербайджана.