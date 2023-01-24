Вторник, 24 Января 2023 20:47

АрмИнфо.Армения обратилась в Международный суд ООН, представив Меморандум по делу о применении <Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации> против Азербайджана. Об этом в своем микроблоге в Твиттер сообщил представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян.

Он подчеркнул, что в этом документе подробно представлены грубые нарушения данной Конвенции, которые допускались со стороны Азербайджана на протяжении десятилетий.