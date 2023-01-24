Вторник, 24 Января 2023 17:08

АрмИнфо.У России и Ирана не идентичные, но схожие позиции по ситуации вокруг процессов на Южном Кавказе. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в ходе видео-моста Москва-Тегеран "Южный Кавказ: интересы России и Ирана".

По словам российского депутата, и в России, и в Иране выразили свою озабоченность последствиям войны в Нагорном Карабахе осенью 2020, и текущими событиями на Кавказе, в том числе попытками Азербайджана дестабилизировать ситуацию в Закавказье.

По его словам, есть понимание, что Азербайджан сегодня является важным региональным игроком, но также есть понимание, что в текущих реалиях азербайджанская сторона пытается достичь всех своих поставленных целей.

Затулин напомнил о том, что Иран четко выразил свою принципиальную позицию по текущей ситуации в регионе, подчеркнув недопустимость изменения границ стран региона.

Затулин также отметил недопустимость попыток Азербайджана заполучить коридор через суверенную территорию Армении посредством давления, и пользуясь ситуацией.

"Мы также отмечаем желание Западных стран воспользоваться ситуацией на Кавказе для того, чтобы поменять внешнеполитический вектор кавказских стран - Армении и Азербайджана. Сначала просовывают палец, затем, руку, затем пяту пропихивают", - отметил он, добавив, что в какой-то мере Запад достигает успехов, в том числе и из-за действий российской стороны.

В свою очередь эксперт по вопросам Кавказского региона, руководитель Фонда изучения Кавказа Тегеранского университета Джафар Хаше отметил, что Сюникская область Армении имеет важное значение для США, поскольку область близка к Ирану. По его словам, процессы на Кавказе могут иметь ключевое значение с точки зрения дальнейших событий в Центральной Азии. "Сюникская область Армении играет ключевое значение в этой игре. Нужно понимать, что победитель в этой региональной битве будет потом обладать влиянием и в других регионах", - сказал он, подчеркнув важность акцентирования внимания на поездки различных зарубежных военных в этот регион.

В этом ключе Хаше призвал обратить внимание на "невидимые руки", которые посредством армянских территорий пытаются соединить Азербайджан и Нахиджеван. По его словам, сторонники Великого Турана, в том числе Турция и Великобритания, оказывают давление и воздействуют на текущие процессы в регионе.

Эксперт также призвал обратить внимание на тот факт, что НАТО в лице Турции сегодня строят крупную базу на горе Арарат. "Зачем она? Ответа нет. Считаем, что ее цель - слежка за российской военной базой на территории Армении. Это наталкивает на мысль, что у них тут есть большие планы", - отметил иранский аналитик, напомнив, что США не рассматривают каждый регион в отдельности, у них всё взаимосвязано.

Эксперт выразил убеждение, что на фоне этих процессов Россия и Иран должны интенсифицировать свои отношения, чтобы создать баланс в регионе. "Учитывая, что Россия занята на Украине, Иран может оказать свое содействие в этом вопросе", - отметил он, добавив, что блокада Лачинского коридора - бесчеловечный шаг. По его убеждению, иранские миротворцы могут содействовать российским в стабилизации текущей ситуации вокруг Нагорного Карабаха и недопущения возможной эскалации.