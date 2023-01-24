Arminfo.info




 Вторник, 24 Января 2023 17:08
Марианна Мкртчян

Мнение: Россия и Иран могут тесно взаимодействовать в вопросе стабилизации ситуации на Южном Кавказе

Мнение: Россия и Иран могут тесно взаимодействовать в вопросе стабилизации ситуации на Южном Кавказе

АрмИнфо.У России и Ирана не идентичные, но схожие позиции по ситуации вокруг процессов на Южном Кавказе. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в ходе видео-моста Москва-Тегеран "Южный Кавказ: интересы России и Ирана".

По словам российского депутата, и в России, и в Иране выразили свою озабоченность последствиям войны в Нагорном Карабахе осенью 2020, и текущими событиями на Кавказе, в том числе попытками Азербайджана дестабилизировать ситуацию в Закавказье.

По его словам, есть понимание, что Азербайджан сегодня является важным региональным игроком, но также есть понимание, что в текущих реалиях азербайджанская сторона пытается достичь всех своих поставленных целей.

Затулин напомнил о том, что Иран четко выразил свою принципиальную позицию по текущей ситуации в регионе, подчеркнув недопустимость изменения границ стран региона.

Затулин также отметил недопустимость попыток Азербайджана заполучить коридор через суверенную территорию Армении посредством давления, и пользуясь ситуацией.

"Мы также отмечаем желание Западных стран воспользоваться ситуацией на Кавказе для того, чтобы поменять внешнеполитический вектор кавказских стран - Армении и Азербайджана. Сначала просовывают палец, затем, руку, затем пяту пропихивают", - отметил он, добавив, что в какой-то мере Запад достигает успехов, в том числе и из-за действий российской стороны.

В свою очередь эксперт по вопросам Кавказского региона, руководитель Фонда изучения Кавказа Тегеранского университета Джафар Хаше отметил, что Сюникская область Армении имеет важное значение для США, поскольку область близка к Ирану. По его словам, процессы на Кавказе могут иметь ключевое значение с точки зрения дальнейших событий в Центральной Азии. "Сюникская область Армении играет ключевое значение в этой игре. Нужно понимать, что победитель в этой региональной битве будет потом обладать влиянием и в других регионах", - сказал он, подчеркнув важность акцентирования внимания на поездки различных зарубежных военных в этот регион.

В этом ключе Хаше призвал обратить внимание на "невидимые руки", которые посредством армянских территорий пытаются соединить Азербайджан и Нахиджеван. По его словам, сторонники Великого Турана, в том числе Турция и Великобритания, оказывают давление и воздействуют на текущие процессы в регионе.

Эксперт также призвал обратить внимание на тот факт, что НАТО в лице Турции сегодня строят крупную базу на горе Арарат. "Зачем она? Ответа нет. Считаем, что ее цель - слежка за российской военной базой на территории Армении. Это наталкивает на мысль, что у них тут есть большие планы", - отметил иранский аналитик, напомнив, что США не рассматривают каждый регион в отдельности, у них всё взаимосвязано.

Эксперт выразил убеждение, что на фоне этих процессов Россия и Иран должны интенсифицировать свои отношения, чтобы создать баланс в регионе. "Учитывая, что Россия занята на Украине, Иран может оказать свое содействие в этом вопросе", - отметил он, добавив, что блокада Лачинского коридора - бесчеловечный шаг.  По его убеждению, иранские миротворцы могут содействовать российским в стабилизации текущей ситуации вокруг Нагорного Карабаха и недопущения возможной эскалации.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Глава МИД Туркменистана встретился с президентом УзбекистанаГлава МИД Туркменистана встретился с президентом Узбекистана
ОДКБ работает над отправкой мониторинговой миссии в Армению ОДКБ работает над отправкой мониторинговой миссии в Армению
Минсоцразвития и миграции Арцаха: Ведутся переговоры с командованием российских миротворческих сил о  доставке гуманитарного груза из Гориса в АрцахМинсоцразвития и миграции Арцаха: Ведутся переговоры с командованием российских миротворческих сил о  доставке гуманитарного груза из Гориса в Арцах
Омбудсмен Арцаха: Бездействие международного сообщества недопустимоОмбудсмен Арцаха: Бездействие международного сообщества недопустимо
Арарат Мирзоян встретился с постоянным докладчиком Европарламента по вопросам АрменииАрарат Мирзоян встретился с постоянным докладчиком Европарламента по вопросам Армении
Затулин: Азербайджану нужно решить, будет ли он простой игрушкой в руках внерегиональных сил, придатком Турции или же будет играть более самостоятельную рольЗатулин: Азербайджану нужно решить, будет ли он простой игрушкой в руках внерегиональных сил, придатком Турции или же будет играть более самостоятельную роль
Армения обратилась в Международный суд ООН в связи с расовой дискриминацией  со стороны АзербайджанаАрмения обратилась в Международный суд ООН в связи с расовой дискриминацией  со стороны Азербайджана
Российский и иранский эксперты назвали единственным стабилизирующим фактором на Южном Кавказе платформу Российский и иранский эксперты назвали единственным стабилизирующим фактором на Южном Кавказе платформу "3+3"
Мнение: Россия и Иран могут тесно взаимодействовать в вопросе стабилизации ситуации на Южном КавказеМнение: Россия и Иран могут тесно взаимодействовать в вопросе стабилизации ситуации на Южном Кавказе
Оппозиционер: закрытие Лачинского коридора еще раз доказывает, что арцахские армяне не могут жить в составе АзербайджанаОппозиционер: закрытие Лачинского коридора еще раз доказывает, что арцахские армяне не могут жить в составе Азербайджана
Спикер парламента Катара: для нас неприемлемы войны, ведущиеся на почве религиозной и расовой дискриминацииСпикер парламента Катара: для нас неприемлемы войны, ведущиеся на почве религиозной и расовой дискриминации
Кристофер Штрассер: Необходимо расследовать, почему Совет Европы не обращается к теме армянских военнопленных в АзербайджанеКристофер Штрассер: Необходимо расследовать, почему Совет Европы не обращается к теме армянских военнопленных в Азербайджане
Спецпредставитель ПА ОБСЕ призвал Ереван и Баку активизировать усилия по разрешению ситуации в Лачинском коридореСпецпредставитель ПА ОБСЕ призвал Ереван и Баку активизировать усилия по разрешению ситуации в Лачинском коридоре
Халк Маслахаты – Надежный столп народовластия в ТуркменистанеХалк Маслахаты – Надежный столп народовластия в Туркменистане
ANC-AU: Карен Хачанов оказался на первых полосах австралийских СМИ за свою смелую и мужественную поддержку Республики АрцахANC-AU: Карен Хачанов оказался на первых полосах австралийских СМИ за свою смелую и мужественную поддержку Республики Арцах
Президент Франции и сопредседатели CCAF обсудили ситуацию вокруг осажденного Нагорного КарабахаПрезидент Франции и сопредседатели CCAF обсудили ситуацию вокруг осажденного Нагорного Карабаха
Армения осуществила стратегический разворот от России в сторону Запада - политикАрмения осуществила стратегический разворот от России в сторону Запада - политик
В Кремле сообщили о проведении кропотливой работы по разблокировке Лачинского коридораВ Кремле сообщили о проведении кропотливой работы по разблокировке Лачинского коридора
44-ый день азербайджанской блокады: Прекращается работа всех АЗС на территории Республики Арцах44-ый день азербайджанской блокады: Прекращается работа всех АЗС на территории Республики Арцах
Степанакерт Баку: В Трёхстороннем заявлении отсутствуют какие-либо ограничения на перевозку грузов по их характеру, назначению или использованиюСтепанакерт Баку: В Трёхстороннем заявлении отсутствуют какие-либо ограничения на перевозку грузов по их характеру, назначению или использованию
Политик: Россия делает все возможное, чтобы у Армении не было возможностей приобретать вооружение у третьих странПолитик: Россия делает все возможное, чтобы у Армении не было возможностей приобретать вооружение у третьих стран
СК Армении: Число обвиняемых по делу о прошлогодней сентябрьской агрессии достигло 16 человекСК Армении: Число обвиняемых по делу о прошлогодней сентябрьской агрессии достигло 16 человек
Целью Азербайджана является гражданское население Арцаха, взятое в заложники - губернаторЦелью Азербайджана является гражданское население Арцаха, взятое в заложники - губернатор
Мирзоян коллеге из Бельгии: максималистские и неконструктивные подходы Азербайджана мешают установлению безопасности и стабильности в регионеМирзоян коллеге из Бельгии: максималистские и неконструктивные подходы Азербайджана мешают установлению безопасности и стабильности в регионе
Президент Арцаха представил мэру Парижа ситуацию в республике в условиях блокады со стороны АзербайджанаПрезидент Арцаха представил мэру Парижа ситуацию в республике в условиях блокады со стороны Азербайджана
Азербайджан не пригласили на заседание комитета Европарламента по международным отношениямАзербайджан не пригласили на заседание комитета Европарламента по международным отношениям
Госсекретарь США призвал президента Азербайджана немедленно разблокировать Лачинский коридор Госсекретарь США призвал президента Азербайджана немедленно разблокировать Лачинский коридор
Депутат: есть сообщения о незаконном задержании граждан, перекрывших дорогу Ереван- ГюмриДепутат: есть сообщения о незаконном задержании граждан, перекрывших дорогу Ереван- Гюмри
Тойво Клаар и Никол Пашинян обсудили ситуацию на дороге Горис-Степанкерт и развертывание новой мисси ЕС в АрменииТойво Клаар и Никол Пашинян обсудили ситуацию на дороге Горис-Степанкерт и развертывание новой мисси ЕС в Армении
Corporacion America запустит в Армении пилотную программу по предоставлению целевых стипендий для подготовки специалистов авиасферыCorporacion America запустит в Армении пилотную программу по предоставлению целевых стипендий для подготовки специалистов авиасферы
Вице-премьер Армении рассказал спецпредставителю ЕС о ситуации в Арцахе на фоне азербайджанской блокадыВице-премьер Армении рассказал спецпредставителю ЕС о ситуации в Арцахе на фоне азербайджанской блокады
Миссию европейских наблюдателей можно считать первым реальным шагом к возвращению Запада в регион - российский аналитикМиссию европейских наблюдателей можно считать первым реальным шагом к возвращению Запада в регион - российский аналитик
Катрин Колонна: Франция будет рада принять участие в гражданской миссии ЕС в АрменииКатрин Колонна: Франция будет рада принять участие в гражданской миссии ЕС в Армении
Глава МИД Армении на встрече с генсеком НАТО указал на важность четких действий со стороны международного сообщества для ликвидации осады Нагорного КарабахаГлава МИД Армении на встрече с генсеком НАТО указал на важность четких действий со стороны международного сообщества для ликвидации осады Нагорного Карабаха
На зимней сессии ПАСЕ обсудят гуманитарную ситуацию вокруг АрцахаНа зимней сессии ПАСЕ обсудят гуманитарную ситуацию вокруг Арцаха
Встреча во внешнеполитическом ведомстве Армении.Встреча во внешнеполитическом ведомстве Армении.
.ЗАО .ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Глава МИД Армении и европарламентарий обсудили гуманитарную ситуацию вокруг АрцахаГлава МИД Армении и европарламентарий обсудили гуманитарную ситуацию вокруг Арцаха
Оппозиционер: власти делают для того, чтобы сместить внимание общественностиОппозиционер: власти делают для того, чтобы сместить внимание общественности
Варданян ведущему BBC Hard Talk: Арцахцы ещё в советское время, в 1988 году сказали, что никогда не будут в составе АзербайджанаВарданян ведущему BBC Hard Talk: Арцахцы ещё в советское время, в 1988 году сказали, что никогда не будут в составе Азербайджана
Совет ЕС одобрил отправку в Армению новой гражданской миссии сроком на два годаСовет ЕС одобрил отправку в Армению новой гражданской миссии сроком на два года
Весной в Армении пройдет первая Ассамблея Фонда The Future ArmenianВесной в Армении пройдет первая Ассамблея Фонда The Future Armenian
Правящая в Армении фракция <Гражданский договор> пока не обсуждала ходатайства генпрокурораПравящая в Армении фракция <Гражданский договор> пока не обсуждала ходатайства генпрокурора
Омбудсмен Арцаха опубликовал доклад о нарушениях прав человека из-за умышленного препятствования Азербайджаном работы жизненно важных инфраструктур НКРОмбудсмен Арцаха опубликовал доклад о нарушениях прав человека из-за умышленного препятствования Азербайджаном работы жизненно важных инфраструктур НКР
Омбудсмен Армении подала в Национальное Собрание заявление об отставкеОмбудсмен Армении подала в Национальное Собрание заявление об отставке
Генеральный прокурор представил председателю НС ходатайство о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении депутата Армена ЧарчянаГенеральный прокурор представил председателю НС ходатайство о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении депутата Армена Чарчяна
Спикер: все виновные в гибели армянских военнослужащих в пожаре будут привлечены к правовой ответственностиСпикер: все виновные в гибели армянских военнослужащих в пожаре будут привлечены к правовой ответственности
Американский дипломат подчеркнул необходимость полного восстановления свободного передвижения по дороге Горис-СтепанакертАмериканский дипломат подчеркнул необходимость полного восстановления свободного передвижения по дороге Горис-Степанакерт
МО РФ: Командование российских миротворцев продолжает переговоры по возобновлению беспрепятственного движения по дороге Степанакерт - ГорисМО РФ: Командование российских миротворцев продолжает переговоры по возобновлению беспрепятственного движения по дороге Степанакерт - Горис
Оппозиционер: чувство надвигающейся опасности, неуверенности и бессилия витает в воздухеОппозиционер: чувство надвигающейся опасности, неуверенности и бессилия витает в воздухе
Экс-глава МИД Арцаха призвал нейтрализовать лжепророков и демагоговЭкс-глава МИД Арцаха призвал нейтрализовать лжепророков и демагогов
Макрон встретится с сопредседателями Координационного совета армянских организаций ФранцииМакрон встретится с сопредседателями Координационного совета армянских организаций Франции
Молодежная организация АРФД потребовала от Байдена остановить Геноцид армян в АрцахеМолодежная организация АРФД потребовала от Байдена остановить Геноцид армян в Арцахе
Спецпредставитель ЕС прибыл в ЕреванСпецпредставитель ЕС прибыл в Ереван
Постпред Армении в СЕ призвал Комитет министров предпринять решительные шаги для обеспечения выполнения Азербайджаном требований ЕСПЧПостпред Армении в СЕ призвал Комитет министров предпринять решительные шаги для обеспечения выполнения Азербайджаном требований ЕСПЧ
Конгрессмен: Администрация Байдена должна принять меры, чтобы привлечь Азербайджан к ответственности за нападение на АрцахКонгрессмен: Администрация Байдена должна принять меры, чтобы привлечь Азербайджан к ответственности за нападение на Арцах
Новые подробности пожара в селе Азат - противоречий всё большеНовые подробности пожара в селе Азат - противоречий всё больше
В Армении разработают стратегию по борьбе с контрабандой наркотиков и психотропных веществВ Армении разработают стратегию по борьбе с контрабандой наркотиков и психотропных веществ
Аббас Бадахшан Зохури: Позиция Ирана всегда заключалась в уважении независимости и территориальной целостности всех стран в соответствии с международными законамиАббас Бадахшан Зохури: Позиция Ирана всегда заключалась в уважении независимости и территориальной целостности всех стран в соответствии с международными законами
Читать больше



Эксперты
Армения осуществила стратегический разворот от России в сторону Запада - политикАрмения осуществила стратегический разворот от России в сторону Запада - политик
Политик: Россия делает все возможное, чтобы у Армении не было возможностей приобретать вооружение у третьих странПолитик: Россия делает все возможное, чтобы у Армении не было возможностей приобретать вооружение у третьих стран
Миссию европейских наблюдателей можно считать первым реальным шагом к возвращению Запада в регион - российский аналитикМиссию европейских наблюдателей можно считать первым реальным шагом к возвращению Запада в регион - российский аналитик
В Туркменистане возведен новый “Умный город” для комфортного проживания населенияВ Туркменистане возведен новый “Умный город” для комфортного проживания населения
Открытию второго фронта в Закавказье препятствуют Иран и Индия - политологОткрытию второго фронта в Закавказье препятствуют Иран и Индия - политолог
Читать больше
Комментируемые
Востоковед: Азербайджан с его газом и нефтью европейцам и американцам куда больше интересен, чем АрменияВостоковед: Азербайджан с его газом и нефтью европейцам и американцам куда больше интересен, чем Армения
В Москве призвали Ереван не заниматься схоластикойВ Москве призвали Ереван не заниматься схоластикой
Мнение: После второй карабахской войны Ереван потерял неформальный статус патрона самоопределения Нагорного КарабахаМнение: После второй карабахской войны Ереван потерял неформальный статус патрона самоопределения Нагорного Карабаха
Никол Пашинян: Мирную повестку необходимо заслужитьНикол Пашинян: Мирную повестку необходимо заслужить
Российский политолог представил пять тезисов относительно политнаследия Левона Тер- Петросяна, Армении и карабахского вопросаРоссийский политолог представил пять тезисов относительно политнаследия Левона Тер- Петросяна, Армении и карабахского вопроса
Имангали Тасмагамбетов вступил в должность генсека ОДКБИмангали Тасмагамбетов вступил в должность генсека ОДКБ
2022 - год агрессии или год реформ: оценка Пашиняна2022 - год агрессии или год реформ: оценка Пашиняна
Чавушоглу: События вокруг Лачинской дороги - проверка Армении на искренность в вопросе нормализации отношений с АзербайджаномЧавушоглу: События вокруг Лачинской дороги - проверка Армении на искренность в вопросе нормализации отношений с Азербайджаном
Армения криминализирует действия и призывы к отказу от суверенитета РААрмения криминализирует действия и призывы к отказу от суверенитета РА
МИД РФ о решении статуса Нагорного Карабаха: <Переговоры по такой чувствительной теме носят сугубо конфиденциальный характер>МИД РФ о решении статуса Нагорного Карабаха: <Переговоры по такой чувствительной теме носят сугубо конфиденциальный характер>
Рубен Варданян: Всегда делал все, чтобы народы Арцаха и Азербайджанской республики могли жить рядом, но не вместеРубен Варданян: Всегда делал все, чтобы народы Арцаха и Азербайджанской республики могли жить рядом, но не вместе
Мнение: Блокирование Азербайджаном единственной дороги, соединяющей Армению с Арцахом  в интересах азербайджано-турецкого  тандема и НАТОМнение: Блокирование Азербайджаном единственной дороги, соединяющей Армению с Арцахом  в интересах азербайджано-турецкого  тандема и НАТО
Чьи интересы обслуживает МГИМО - России или Азербайджана?Чьи интересы обслуживает МГИМО - России или Азербайджана?
"Военизированные учреждения" на территории армянских школ - банальная некомпетентность в формулировке или целенаправленная задача по дискредитации?
Переговоры вокруг разблокирования Лачинского коридора к чему-то да приведут, но вопрос в том, что за это потребует Азербайджан - политологПереговоры вокруг разблокирования Лачинского коридора к чему-то да приведут, но вопрос в том, что за это потребует Азербайджан - политолог