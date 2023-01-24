Вторник, 24 Января 2023 16:38

АрмИнфо. Делегация Армении, возглавляемая спикером Национального Собрания РА Аленом Симоняном, находится с трехдневным рабочим визитом в Государстве Катар. 24 января делегацию принял председатель Маджлиса Аш-Шура Хасан бин Абдулла аль-Ганими, сообщила пресс-служба армянского парламента.

В ходе встречи стороны отметили необходимость реализации программ, направленных на развитие армяно-катарского взаимодействия, в том числе, межпарламентского сотрудничества.

Спикер НС РА отметил, что развитие многосторонних отношений с арабским миром является одним из основных направлений внешней политики Армении.

Ссылаясь на важность парламентской дипломатии, стороны подчеркнули важную роль в этом вопросе работу парламентских групп дружбы.

Ален Симонян подробно представил послевоенную ситуацию и претензии Азербайджана к территориальной целостности Армении.

<Убежден, что армяно-катарское сотрудничество имеет большой потенциал для развития и расширения, и я, как председатель Национального Собрания РА, готов поддержать развитие взаимовыгодного сотрудничества между Арменией и Катаром на благо наших народов", - добавил он.

Катарский коллега, в свою очередь, подчеркнул необходимость установления мира в регионе. Коснувшись различных войн, происходящих в мире, он отметил, что для Катара неприемлемы войны, ведущиеся на почве религиозной и расовой дискриминации и агрессии. Стороны отметили, что парламентам двух стран предстоит многое сделать в борьбе с этими проявлениями.

Ален Симонян пригласил своего коллегу посетить с официальным визитом в Армению.