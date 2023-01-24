|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Глава МИД Туркменистана встретился с президентом Узбекистана
|ОДКБ работает над отправкой мониторинговой миссии в Армению
|Минсоцразвития и миграции Арцаха: Ведутся переговоры с командованием российских миротворческих сил о доставке гуманитарного груза из Гориса в Арцах
|Омбудсмен Арцаха: Бездействие международного сообщества недопустимо
|Арарат Мирзоян встретился с постоянным докладчиком Европарламента по вопросам Армении
|Затулин: Азербайджану нужно решить, будет ли он простой игрушкой в руках внерегиональных сил, придатком Турции или же будет играть более самостоятельную роль
|Армения обратилась в Международный суд ООН в связи с расовой дискриминацией со стороны Азербайджана
|Российский и иранский эксперты назвали единственным стабилизирующим фактором на Южном Кавказе платформу "3+3"
|Мнение: Россия и Иран могут тесно взаимодействовать в вопросе стабилизации ситуации на Южном Кавказе
|Оппозиционер: закрытие Лачинского коридора еще раз доказывает, что арцахские армяне не могут жить в составе Азербайджана
|Спикер парламента Катара: для нас неприемлемы войны, ведущиеся на почве религиозной и расовой дискриминации
|Кристофер Штрассер: Необходимо расследовать, почему Совет Европы не обращается к теме армянских военнопленных в Азербайджане
|Спецпредставитель ПА ОБСЕ призвал Ереван и Баку активизировать усилия по разрешению ситуации в Лачинском коридоре
|Халк Маслахаты – Надежный столп народовластия в Туркменистане
|ANC-AU: Карен Хачанов оказался на первых полосах австралийских СМИ за свою смелую и мужественную поддержку Республики Арцах
|Президент Франции и сопредседатели CCAF обсудили ситуацию вокруг осажденного Нагорного Карабаха
|Армения осуществила стратегический разворот от России в сторону Запада - политик
|В Кремле сообщили о проведении кропотливой работы по разблокировке Лачинского коридора
|44-ый день азербайджанской блокады: Прекращается работа всех АЗС на территории Республики Арцах
|Степанакерт Баку: В Трёхстороннем заявлении отсутствуют какие-либо ограничения на перевозку грузов по их характеру, назначению или использованию
|Политик: Россия делает все возможное, чтобы у Армении не было возможностей приобретать вооружение у третьих стран
|СК Армении: Число обвиняемых по делу о прошлогодней сентябрьской агрессии достигло 16 человек
|Целью Азербайджана является гражданское население Арцаха, взятое в заложники - губернатор
|Мирзоян коллеге из Бельгии: максималистские и неконструктивные подходы Азербайджана мешают установлению безопасности и стабильности в регионе
|Президент Арцаха представил мэру Парижа ситуацию в республике в условиях блокады со стороны Азербайджана
|Азербайджан не пригласили на заседание комитета Европарламента по международным отношениям
|Госсекретарь США призвал президента Азербайджана немедленно разблокировать Лачинский коридор
|Депутат: есть сообщения о незаконном задержании граждан, перекрывших дорогу Ереван- Гюмри
|Тойво Клаар и Никол Пашинян обсудили ситуацию на дороге Горис-Степанкерт и развертывание новой мисси ЕС в Армении
|Corporacion America запустит в Армении пилотную программу по предоставлению целевых стипендий для подготовки специалистов авиасферы
|Вице-премьер Армении рассказал спецпредставителю ЕС о ситуации в Арцахе на фоне азербайджанской блокады
|Миссию европейских наблюдателей можно считать первым реальным шагом к возвращению Запада в регион - российский аналитик
|Катрин Колонна: Франция будет рада принять участие в гражданской миссии ЕС в Армении
|Глава МИД Армении на встрече с генсеком НАТО указал на важность четких действий со стороны международного сообщества для ликвидации осады Нагорного Карабаха
|На зимней сессии ПАСЕ обсудят гуманитарную ситуацию вокруг Арцаха
|Встреча во внешнеполитическом ведомстве Армении.
|.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Глава МИД Армении и европарламентарий обсудили гуманитарную ситуацию вокруг Арцаха
|Оппозиционер: власти делают для того, чтобы сместить внимание общественности
|Варданян ведущему BBC Hard Talk: Арцахцы ещё в советское время, в 1988 году сказали, что никогда не будут в составе Азербайджана
|Совет ЕС одобрил отправку в Армению новой гражданской миссии сроком на два года
|Весной в Армении пройдет первая Ассамблея Фонда The Future Armenian
|Правящая в Армении фракция <Гражданский договор> пока не обсуждала ходатайства генпрокурора
|Омбудсмен Арцаха опубликовал доклад о нарушениях прав человека из-за умышленного препятствования Азербайджаном работы жизненно важных инфраструктур НКР
|Омбудсмен Армении подала в Национальное Собрание заявление об отставке
|Генеральный прокурор представил председателю НС ходатайство о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении депутата Армена Чарчяна
|Спикер: все виновные в гибели армянских военнослужащих в пожаре будут привлечены к правовой ответственности
|Американский дипломат подчеркнул необходимость полного восстановления свободного передвижения по дороге Горис-Степанакерт
|МО РФ: Командование российских миротворцев продолжает переговоры по возобновлению беспрепятственного движения по дороге Степанакерт - Горис
|Оппозиционер: чувство надвигающейся опасности, неуверенности и бессилия витает в воздухе
|Экс-глава МИД Арцаха призвал нейтрализовать лжепророков и демагогов
|Макрон встретится с сопредседателями Координационного совета армянских организаций Франции
|Молодежная организация АРФД потребовала от Байдена остановить Геноцид армян в Арцахе
|Спецпредставитель ЕС прибыл в Ереван
|Постпред Армении в СЕ призвал Комитет министров предпринять решительные шаги для обеспечения выполнения Азербайджаном требований ЕСПЧ
|Конгрессмен: Администрация Байдена должна принять меры, чтобы привлечь Азербайджан к ответственности за нападение на Арцах
|Новые подробности пожара в селе Азат - противоречий всё больше
|В Армении разработают стратегию по борьбе с контрабандой наркотиков и психотропных веществ
|Аббас Бадахшан Зохури: Позиция Ирана всегда заключалась в уважении независимости и территориальной целостности всех стран в соответствии с международными законами
|Читать больше
АрмИнфо.Совет Европы должен одинаково справедливо подходить к вопросам рассмотрения происходящих событий в странах-членах организации. Об этом корреспонденту АрмИнфо заявил бывший член ПАСЕ и докладчик по политзаключенным в Азербайджане Кристофер Штрассер, отвечая на вопрос о том, почему критические проблемы, касающиеся Армении и Нагорного Карабаха, остаются в тени и не предаются должной огласке на платформе ПАСЕ и в Совете Европы.
Отметим, что в ходе зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге состоялось незапланированное мероприятие "Отслеживание вопроса политических заключенных в Азербайджане", посвященное 10-летней годовщине событий, когда доклад Штрассера был отклонен. Кристофер Штрассер тогда подвергся яростным нападками со стороны азербайджанских и европейских парламентариев, которые оспаривали наличие политзаключенных в Азербайджане, что привело к отклонению его отчета. Это привлекло внимание аналитического центра Европейская инициатива стабильности (ЕИС), которая впоследствии опубликовала разоблачающий доклад о политике <икорной дипломатии> Азербайджана и подкупе Алиевским режимом ряда европейских парламентариев и чиновников.
В ходе мероприятия в Страсбурге, директор ЕИС Геральд Кнаус привел ряд высказываний и критических замечаний евродепутатов во время слушания доклада Штрассера 10 лет назад, которые отличались своей циничностью и отрицали важность проблемы политзаключенных в Азербайджане.
В беседе с АрмИнфо, Штрассер согласился, что Совет Европы и ПАСЕ демонстрирует селективный подход, в результате чего Азербайджан не несет никакой ответственности за свои действия в отношении Нагорного Карабаха и Армении. Нет должного наказания в виде, например, исключения из организации, как это произошло в случае с Россией.
"Я думаю, что важно расследовать причины того, почему Совет Европы, ПАСЕ не обращаются к теме армянских военнопленных в Азербайджане. Для этого, единственная возможность - найти единомышленников и союзников в ПАСЕ. Я не вижу других возможностей, кроме как создания прочных контактов", - отметил Штрассер
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Глава МИД Туркменистана встретился с президентом Узбекистана
|ОДКБ работает над отправкой мониторинговой миссии в Армению
|Минсоцразвития и миграции Арцаха: Ведутся переговоры с командованием российских миротворческих сил о доставке гуманитарного груза из Гориса в Арцах
|Омбудсмен Арцаха: Бездействие международного сообщества недопустимо
|Арарат Мирзоян встретился с постоянным докладчиком Европарламента по вопросам Армении
|Затулин: Азербайджану нужно решить, будет ли он простой игрушкой в руках внерегиональных сил, придатком Турции или же будет играть более самостоятельную роль
|Армения обратилась в Международный суд ООН в связи с расовой дискриминацией со стороны Азербайджана
|Российский и иранский эксперты назвали единственным стабилизирующим фактором на Южном Кавказе платформу "3+3"
|Мнение: Россия и Иран могут тесно взаимодействовать в вопросе стабилизации ситуации на Южном Кавказе
|Оппозиционер: закрытие Лачинского коридора еще раз доказывает, что арцахские армяне не могут жить в составе Азербайджана
|Спикер парламента Катара: для нас неприемлемы войны, ведущиеся на почве религиозной и расовой дискриминации
|Кристофер Штрассер: Необходимо расследовать, почему Совет Европы не обращается к теме армянских военнопленных в Азербайджане
|Спецпредставитель ПА ОБСЕ призвал Ереван и Баку активизировать усилия по разрешению ситуации в Лачинском коридоре
|Халк Маслахаты – Надежный столп народовластия в Туркменистане
|ANC-AU: Карен Хачанов оказался на первых полосах австралийских СМИ за свою смелую и мужественную поддержку Республики Арцах
|Президент Франции и сопредседатели CCAF обсудили ситуацию вокруг осажденного Нагорного Карабаха
|Армения осуществила стратегический разворот от России в сторону Запада - политик
|В Кремле сообщили о проведении кропотливой работы по разблокировке Лачинского коридора
|44-ый день азербайджанской блокады: Прекращается работа всех АЗС на территории Республики Арцах
|Степанакерт Баку: В Трёхстороннем заявлении отсутствуют какие-либо ограничения на перевозку грузов по их характеру, назначению или использованию
|Политик: Россия делает все возможное, чтобы у Армении не было возможностей приобретать вооружение у третьих стран
|СК Армении: Число обвиняемых по делу о прошлогодней сентябрьской агрессии достигло 16 человек
|Целью Азербайджана является гражданское население Арцаха, взятое в заложники - губернатор
|Мирзоян коллеге из Бельгии: максималистские и неконструктивные подходы Азербайджана мешают установлению безопасности и стабильности в регионе
|Президент Арцаха представил мэру Парижа ситуацию в республике в условиях блокады со стороны Азербайджана
|Азербайджан не пригласили на заседание комитета Европарламента по международным отношениям
|Госсекретарь США призвал президента Азербайджана немедленно разблокировать Лачинский коридор
|Депутат: есть сообщения о незаконном задержании граждан, перекрывших дорогу Ереван- Гюмри
|Тойво Клаар и Никол Пашинян обсудили ситуацию на дороге Горис-Степанкерт и развертывание новой мисси ЕС в Армении
|Corporacion America запустит в Армении пилотную программу по предоставлению целевых стипендий для подготовки специалистов авиасферы
|Вице-премьер Армении рассказал спецпредставителю ЕС о ситуации в Арцахе на фоне азербайджанской блокады
|Миссию европейских наблюдателей можно считать первым реальным шагом к возвращению Запада в регион - российский аналитик
|Катрин Колонна: Франция будет рада принять участие в гражданской миссии ЕС в Армении
|Глава МИД Армении на встрече с генсеком НАТО указал на важность четких действий со стороны международного сообщества для ликвидации осады Нагорного Карабаха
|На зимней сессии ПАСЕ обсудят гуманитарную ситуацию вокруг Арцаха
|Встреча во внешнеполитическом ведомстве Армении.
|.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Глава МИД Армении и европарламентарий обсудили гуманитарную ситуацию вокруг Арцаха
|Оппозиционер: власти делают для того, чтобы сместить внимание общественности
|Варданян ведущему BBC Hard Talk: Арцахцы ещё в советское время, в 1988 году сказали, что никогда не будут в составе Азербайджана
|Совет ЕС одобрил отправку в Армению новой гражданской миссии сроком на два года
|Весной в Армении пройдет первая Ассамблея Фонда The Future Armenian
|Правящая в Армении фракция <Гражданский договор> пока не обсуждала ходатайства генпрокурора
|Омбудсмен Арцаха опубликовал доклад о нарушениях прав человека из-за умышленного препятствования Азербайджаном работы жизненно важных инфраструктур НКР
|Омбудсмен Армении подала в Национальное Собрание заявление об отставке
|Генеральный прокурор представил председателю НС ходатайство о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении депутата Армена Чарчяна
|Спикер: все виновные в гибели армянских военнослужащих в пожаре будут привлечены к правовой ответственности
|Американский дипломат подчеркнул необходимость полного восстановления свободного передвижения по дороге Горис-Степанакерт
|МО РФ: Командование российских миротворцев продолжает переговоры по возобновлению беспрепятственного движения по дороге Степанакерт - Горис
|Оппозиционер: чувство надвигающейся опасности, неуверенности и бессилия витает в воздухе
|Экс-глава МИД Арцаха призвал нейтрализовать лжепророков и демагогов
|Макрон встретится с сопредседателями Координационного совета армянских организаций Франции
|Молодежная организация АРФД потребовала от Байдена остановить Геноцид армян в Арцахе
|Спецпредставитель ЕС прибыл в Ереван
|Постпред Армении в СЕ призвал Комитет министров предпринять решительные шаги для обеспечения выполнения Азербайджаном требований ЕСПЧ
|Конгрессмен: Администрация Байдена должна принять меры, чтобы привлечь Азербайджан к ответственности за нападение на Арцах
|Новые подробности пожара в селе Азат - противоречий всё больше
|В Армении разработают стратегию по борьбе с контрабандой наркотиков и психотропных веществ
|Аббас Бадахшан Зохури: Позиция Ирана всегда заключалась в уважении независимости и территориальной целостности всех стран в соответствии с международными законами
|Читать больше
|Армения осуществила стратегический разворот от России в сторону Запада - политик
|Политик: Россия делает все возможное, чтобы у Армении не было возможностей приобретать вооружение у третьих стран
|Миссию европейских наблюдателей можно считать первым реальным шагом к возвращению Запада в регион - российский аналитик
|В Туркменистане возведен новый “Умный город” для комфортного проживания населения
|Открытию второго фронта в Закавказье препятствуют Иран и Индия - политолог
|Читать больше
|Востоковед: Азербайджан с его газом и нефтью европейцам и американцам куда больше интересен, чем Армения
|В Москве призвали Ереван не заниматься схоластикой
|Мнение: После второй карабахской войны Ереван потерял неформальный статус патрона самоопределения Нагорного Карабаха
|Никол Пашинян: Мирную повестку необходимо заслужить
|Российский политолог представил пять тезисов относительно политнаследия Левона Тер- Петросяна, Армении и карабахского вопроса
|Имангали Тасмагамбетов вступил в должность генсека ОДКБ
|2022 - год агрессии или год реформ: оценка Пашиняна
|Чавушоглу: События вокруг Лачинской дороги - проверка Армении на искренность в вопросе нормализации отношений с Азербайджаном
|Армения криминализирует действия и призывы к отказу от суверенитета РА
|МИД РФ о решении статуса Нагорного Карабаха: <Переговоры по такой чувствительной теме носят сугубо конфиденциальный характер>
|Рубен Варданян: Всегда делал все, чтобы народы Арцаха и Азербайджанской республики могли жить рядом, но не вместе
|Мнение: Блокирование Азербайджаном единственной дороги, соединяющей Армению с Арцахом в интересах азербайджано-турецкого тандема и НАТО
|Чьи интересы обслуживает МГИМО - России или Азербайджана?
|"Военизированные учреждения" на территории армянских школ - банальная некомпетентность в формулировке или целенаправленная задача по дискредитации?
|Переговоры вокруг разблокирования Лачинского коридора к чему-то да приведут, но вопрос в том, что за это потребует Азербайджан - политолог