Вторник, 24 Января 2023 15:39

АрмИнфо.Совет Европы должен одинаково справедливо подходить к вопросам рассмотрения происходящих событий в странах-членах организации. Об этом корреспонденту АрмИнфо заявил бывший член ПАСЕ и докладчик по политзаключенным в Азербайджане Кристофер Штрассер, отвечая на вопрос о том, почему критические проблемы, касающиеся Армении и Нагорного Карабаха, остаются в тени и не предаются должной огласке на платформе ПАСЕ и в Совете Европы.

Отметим, что в ходе зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге состоялось незапланированное мероприятие "Отслеживание вопроса политических заключенных в Азербайджане", посвященное 10-летней годовщине событий, когда доклад Штрассера был отклонен. Кристофер Штрассер тогда подвергся яростным нападками со стороны азербайджанских и европейских парламентариев, которые оспаривали наличие политзаключенных в Азербайджане, что привело к отклонению его отчета. Это привлекло внимание аналитического центра Европейская инициатива стабильности (ЕИС), которая впоследствии опубликовала разоблачающий доклад о политике <икорной дипломатии> Азербайджана и подкупе Алиевским режимом ряда европейских парламентариев и чиновников.

В ходе мероприятия в Страсбурге, директор ЕИС Геральд Кнаус привел ряд высказываний и критических замечаний евродепутатов во время слушания доклада Штрассера 10 лет назад, которые отличались своей циничностью и отрицали важность проблемы политзаключенных в Азербайджане.

В беседе с АрмИнфо, Штрассер согласился, что Совет Европы и ПАСЕ демонстрирует селективный подход, в результате чего Азербайджан не несет никакой ответственности за свои действия в отношении Нагорного Карабаха и Армении. Нет должного наказания в виде, например, исключения из организации, как это произошло в случае с Россией.

"Я думаю, что важно расследовать причины того, почему Совет Европы, ПАСЕ не обращаются к теме армянских военнопленных в Азербайджане. Для этого, единственная возможность - найти единомышленников и союзников в ПАСЕ. Я не вижу других возможностей, кроме как создания прочных контактов", - отметил Штрассер