Вторник, 24 Января 2023 14:37

АрмИнфо. Сопредседатели Координационного совета армянских организаций Франции (CCAF) Ара Торанян и Мурад Папазян выразили благодарность президенту Франции Эмманюэль Макрону за то, что последний принял их 23 января в Елисейском дворце для обсуждения драматической ситуации в Нагорном Карабахе, который с 12 декабря находится под блокадой Азербайджана.

На встрече также обсуждались угрозы, которые сказываются на территориальной целостности Армении.

Представители армянской общины Франции обратили внимание президента на гуманитарную катастрофу, с которой сегодня сталкивается Нагорный Карабах, и выразили надежду, что Париж своими инициативами придет им на помощь в этот критический для их будущего момент.

Как сообщает Nouvelles d?Armenie, Торанян и Папазян выразили надежду, что Франция будет играть все более активную роль в деле защиты народа Нагорного Карабаха, которому в настоящее время угрожают этнические чистки, а также обеспечения уважения территориальной целостности Армении и международного права в этом стратегическом регионе мира, особенно подверженном риску новой войны.

В свою очередь замдиректора журнала "Le Figaro", журналист Жан-Кристоф Бюиссонв своем микроблоге в Твиттер сообщил, что вместе с Сильвеном Тессоном, Паскалем Брукнером, Оливье Вебером и Юрием Джоркаеффым были приняты президентом Эмманюэлем Макроном.

"От имени французской интеллигенции мы выразили ему наше возмущение по поводу безразличия к трагедии армян Арцаха, которым азербайджанцы угрожают этническими чистками", - написал журналист.

Отметим, что Мурад Папазян с июля 2022 года является персоной нон-грата в Армении из-за критики в адрес премьер-министра РА.