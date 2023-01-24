Вторник, 24 Января 2023 11:46

АрмИнфо.Настоящей целью ложной экологической повестки властей Азербайджана является гражданское население Арцаха, взятое в заложники. Об этом на своей странице в Facebook написала губернатор Ширакской области Назели Багдасарян.

Согласно ее записи, даже самая жесткая оценка со стороны международного сообщества не способна отрезвить лидеров диктаторского режима.

Напомнив, что единственная дорога, соединяющая Арцах с Арменией и миром, закрыта уже 44 дня, губернатор подчеркнула, что вопреки утверждениям Азербайджана, миру продемонстрированы настоящие устремления этой страны, плоды антиармянской пропаганды на государственном уровне и ненависти по отношению к армянам. <Действия последних полутора месяцев являются логическим продолжением риторики крайней ненависти, явных угроз в адрес мирного населения и регулярных акций запугивания. Суть гуманитарной катастрофы с блокированием Лачинского коридора заключается в проявлении почерка азербайджанской военно- политической элиты, имеющего более глубокий аспект>, - написала губернатор.

Она отметила, что недавно Азербайджан в очередной раз нарушил работу единственного газопровода, питающего Арцах из Армении. <Мирное население лишено отопления, регулярного электричества, питания, медицинского обслуживания, свободного передвижения, очевидны и нарушения прав детей, что является грубым нарушением многих положений Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН. В ХХI веке у Азербайджана, поддерживающего гуманитарную катастрофу путем геноцидной блокады, есть одна всеобъемлющая цель: отток населения из Арцаха>, - подчеркнула Назели Багдасарян.