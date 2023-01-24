Вторник, 24 Января 2023 09:58

АрмИнфо. Президент Арцаха Араик Арутюнян представил мэру Парижа Анн Идальго ситуацию в республике в условиях блокады со стороны Азербайджана.

Как сообщил сам Арутюнян, накануне по инициативе французской стороны, у него состоялся телефонный разговор с мэром Парижа Анн Идальго. "Основной темой разговора была ситуация, создавшаяся в Арцахе в условиях блокады со стороны Азербайджана. Я подробно изложил причины и последствия гуманитарной катастрофы, для преодоления которой необходимы четкие оценки и действия международного сообщества.

Анн Идальго выразила свою солидарность и поддержку народу Арцаха, заверив, что они приумножат свои последовательные усилия, направленные на разрядку ситуации", - сообщил Арутюнян на своей странице в Facebook.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года, вот уже 44 дня, азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже второй месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столько красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Он был восстановлен лишь 14 января, благодаря усилиям российских миротворцев. Добавим также, что 17 января около полудня, вражеская сторона остановила подачу газа в Арцах. К вечеру, посредством переговоров удалось восстановить газоснабжение НКР. Однако, 18 января с утра Арцах вновь перестал получать газ. Газоснабжение, с низким уровнем давления было возобновлено вечером 20 января, а 22 января вновь прекращено.