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 Понедельник, 23 Января 2023 22:53
Марианна Мкртчян

Катрин Колонна: Франция будет рада принять участие в гражданской миссии ЕС в Армении

Катрин Колонна: Франция будет рада принять участие в гражданской миссии ЕС в Армении

АрмИнфо. Глава МИД Франции Катрин Колонна прокомментировала решение ЕС об отправке мониторинговой  миссии в Армению

"Это решение очень важно, и Франция будет рада принять участие в этой европейской миссии",- отметила Катрин Колонна в своем Twitter, ретвитнув запись Верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозепа Борреля.

Последний в частности, написал: "Сегодня мы учреждаем гражданскую миссию ЕС в Армении (EUMA), чтобы способствовать стабильности, укреплению доверия и обеспечению условий, способствующих усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Она запускает новый этап нашего взаимодействия на Южном Кавказе в направлении устойчивого мира".

В свою очередь экс-посол Франции в Армении Джонатан Лакот на своей странице в Фейсбук, поделившись информацией об отправке миссии Евросоюза в РА, отметил, что эта новая миссия отражает растущую приверженность ЕС, и в частности Франции, предотвращению любой эскалации конфликта на территории Республики Армения.

"Франция продолжит свои усилия в рамках Европейского Союза и Организации Объединенных Наций, чтобы принять все меры для укрепления безопасности в регионе", - отметил он.

Как ранее сообщало АрмИнфо, Совет ЕС сегодня, 23 января, утвердил отправку гражданской миссии ЕС в Армению сроком на два года, а оперативный штаб будет находиться в Армении. Командующим гражданской миссией будет Стефано Томат, управляющий директор отдела гражданского планирования и поведения (CPCC) EEAS. В ближайшем будущем будет назначен глава Миссии, который будет руководить операциями на местах

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