Понедельник, 23 Января 2023 22:52

АрмИнфо.Обмен мнениями по вопросам региональной и международной безопасности, представляющих взаимный интерес, состоялся между министром иностранных дел РА Араратом Мирзояном и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на встрече в Брюсселе.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, министр иностранных дел Армении представил Генеральному секретарю НАТО гуманитарный кризис, возникший в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, а также последствия продолжающейся политики этнической чистки Нагорного Карабаха, проводимой со стороны азербайджанских властей. В этом контексте была подчеркнута важность четких действий со стороны международного сообщества для ликвидации бесчеловечной осады Нагорного Карабаха и возвращения Азербайджана за стол переговоров.

Арарат Мирзоян также представил Йенсу Столтенбергу текущие события в процессе урегулирования армяно-турецких отношений.

В ходе встречи стороны выразили удовлетворение текущим уровнем политического диалога РА-НАТО, коснулись текущих программах сотрудничества и дальнейших перспектив.