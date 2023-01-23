Понедельник, 23 Января 2023 22:44

АрмИнфо.Из-за азербайджанской блокады, в Арцах ничего не поступает. Сегодня 120 тысяч граждан находятся в тотальной блокаде, в том числе и 30 000 детей - в холодных зимних условиях, с ограниченным доступом к электричеству и практически с отсутствием газа.

Без помощи Красного Креста и российских миротворцев на нашу территорию не поступают продукты, лекарства и бензин. Об этом в интервью BBC Hard Talk заявил госминистр Арцаха Рубен Варданян на просьбу предоставить текущую ситуацию в заблокированном от внешнего мира Нагорном Карабахе.

При этом он отметил, что МККК и российские миротворцы ограниченны в возможностях доставки продуктов первой необходимости и медикаментов для населения. Госминистр напомнил, что армяне живут на этих территориях на протяжении тысячелетий. "Мы живем здесь тысячи лет и полны решимости остаться на нашей родине. Как я уже сказал, эта борьба продолжается уже 35 лет, мы защищаем свою территорию и верим в наши ценности. Несмотря на все трудности, с которыми мы сталкиваемся, я верю, что народ выстоит и останется преданным своей Родине", - отметил Варданян.

В ответ на вопрос, почему же российские миротворцы, находящиеся в Арцахе не разблокируют дорогу, госминистр обратил внимание, что миротворцев всего 2000 человек, и мандат на применение оружия у них очень ограниченный, а дорогу формально преграждают "экоактивисты", являющиеся "гражданскими лицами". "Без иллюзий количество российских военных невелико, у них только легкое оружие, и они не имеют права стрелять. Вот почему любому миротворцу всегда очень трудно вмешаться между двумя сторонами, если конфликт продолжается", - отметил он.

На замечание ведущего, что премьер-министр Армении Никол Пашинян подвергает резкой критике Москву и обвиняет российских миротворцев в провале своей миссии, меж тем, как в Степанакерте не поддерживают эту критику, Варданян, в частности сказал: "Знаете, я советую вам приехать сюда и вы поймете, как это важно, когда тебя окружает страна с населением в 10 миллионов человек, у которой много денег, много оружия, а у тебя всего 120 тысяч человек из которых 30 000 это дети, которых нужно защитить. И рядом с нами 2000 русских солдат. Я хочу задать вам такой вопрос: готовы ли вы дискредитировать людей, которые с вами в этой ситуации?".

В ответ на это ведущий сделал очередной выпад в адрес госминистра, заявив, что складывается впечатление, что не только русские не помогают Арцаху, но и отношения самого интервьюера с Арменией и в особенно с премьер-министром Пашиняном становятся хуже. "Я не знаю об этой информации. Да, и кстати, чиновник номер один в нашей стране, президент, который всегда в хороших отношениях с премьер-министром, поэтому я не знаю, о чем вы говорите. И это манипуляция, которой, думаю не стоит поддаваться в данной ситуации", - жестко отреагировал Варданян.

Затем, ведущий обвинив Варданяна в дружбе с президентом России, поинтересовался, почему как он отметил, "Варданян, заработавший миллиард долларов благодаря деловой карьере в Москве в годы правления Владимира Путина" сегодня в Нагорном Карабахе, госминистр напомнил, что свой бизнес он начал в 1991 году с 35 000 долларов американских инвесторов, построив лучший в регионе инвестиционный банк и приведя в Россию многих инвесторов и крупнейшие компании. "Я вел дела в Англии, в Соединенных Штатах. Я член советов директоров разных компаний в 30 странах, осуществлял благотворительные и социальные проекты. Следовательно, думаю, что Ваш вывод о моей близости с Владимиром Путиным неверен, потому что я работал со многими входящими во власть или работающими в частном секторе людьми во многих разных странах, и вот почему...

Не дав ему договорить, ведущий заявил, что проект по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP) и антикоррупционный фонд Навального - обвиняли Варданяна в занятии сомнительным бизнесом в прошлом, и "есть утверждения, что Вы были частью олигархической системы, которую контролировал Владимир Путин, и этим отчасти объясняется Ваше большое богатство".

В этой связи Рубен Варданян напомнил, что эта публикация была сделана четыре года назад и не была подкреплена фактическими доказательствами. "Четыре года я по прежнему оставался и занимал должности во многих международных организациях, что подтверждает, что знающие правду люди, лично знающие меня люди понимают, что значат все эти бездоказательные утверждения, потому что никакого юридического дела ни в какой стране никогда не было.

Без конца бывают обвинения о Короле Чарльзе, о Джордже Клуни и о других моих коллегах и друзьях, которые работали со мной над разными проектами, как, например, премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю и многие другие, кого я имел честь знать и вместе с ними работать. Поэтому, при всем моем уважении к журналистам, должен сказать, что эти утверждения просто публиковали без каких-либо доказательств.

И, во-вторых, то финансовое учреждение, которым я руководил в то время, имело оборот в триллионы долларов с сотнями тысяч клиентов, и обвинять Рубена Варданяна в том, что он что-то сделал, это все равно, как обвинять J.P. Morgan или City Bank. Я думаю, что это на самом деле манипуляции, и Вы повторяете эту информацию снова...", - сказал госминистр НКР.

Ведущий BBC, взявший очевидно проазербайджанский курс во время интервью, после серии обвинений личного характера в адрес Варданяна - не имеющих ничего общего с реальным бекраундом и сегодняшней должностью, - перешел к открытому лоббированию интересов Азербайджана.

Так, Стивен Сакур игнорирую обязанности журналиста сохранять беспристрастность решил раздавать советы как поступать властям Арцаха. По его словам, единственный реалистичный вариант для Арцаха - либо заключить политическую сделку с Азербайджаном либо исход из Нагорного Карабаха, на что Варданян резко отреагировал, поссоветов журналисту не перебивать его.

"Прежде дайте мне закончить. Европарламент несколько дней назад утвердил резолюцию с жёстким мессиджем gрезиденту Алиеву, потребовав разблокировать дорогу. Не только Россия, но и Франция, Европарламент, США на удивление едины во мнении по этому вопросу, что на самом деле является чем-то очень особенным, потому что все мы знаем, каковы сегодня отношения между крупными европейскими странами и Россией. Во­вторых:", - сказал Варданян, которого бестактно перебил ведущий, вопрошавший, что даже если блокада будет снята, остается открытым вопрос как может община Нагорного Карабаха быть жизнеспособной в долгосрочной перспективе.

В этом ключе британский журналист отметил, что "даже правительство Армении говорит, что это уже не территориальная проблема, они больше не претендуют на превращение Нагорного Карабаха в независимое государство или часть Армении и всё указывает на то, что долгосрочной перспективе вы будете частью суверенного азербайджанского государства". На что Варданян парировал, напомнив, что арцахцы ещё в советское время, в 1988 году сказали, что никогда не будут в составе Азербайджана.

"Они борются за свою свободу и сделали все необходимые правовые шаги. И сегодня мы обращаемся к миру с очень простым вопросом, говоря: имеем ли мы право на самоопределение в таком государстве, которое нарушает все права человека в отношении собственного народа. Как можем мы жить в такой стране, где из 104 лет существования Азербайджанской Республики 44 года (сначала - в составе Советского Союза, затем - в качестве независимой республики) одна семья правит страной, где азербайджанец не имеет никаких прав, уж не говорю об армянах. При том, как они к нам относятся, как Вы представляете возможность для этического меньшинства получить какие-либо права, какую-либо защиту? Для нас это не вопрос того, хотим мы или нет: мы не видим никакой возможности. Кстати, в этой блокаде последний пример был очень показателен. Дети, которые были разлучены со своими семьями и остались заблокированы в Армении, не имея возможности вернуться, спустя шесть недель при посредничестве российских миротворцев попытались вернуться в Арцах, и азербайджанцы их остановили, проверили, подвергли психологическому давлению. Ксенофобия так высока, вот по этой причине:", - сказал госминистр Арцаха.

Варданян также не согласился с оценкой, что Арцах не готов вести переговоры с Азербайджаном. Он подчеркнул, что Степанакерт готов вести переговоры, если азербайджанская сторона поймёт, что переговоры для двух сторон. "Потому что то, что мы говорили с первого дня требования независимости: мы понимаем и принимаем, что будем жить бок о бок, но мы будем отдельной территорией, отдельным государством, будут отдельные правила и законы, поскольку мы - демократическая страна. Здесь было избрано 4 президента, мы не видим себя частью Азербайджана, но мы уважаем, что будем жить в одном регионе, и нам нужно найти способ, несмотря на все трудности, найти такое решение, которое будет приемлемо для обеих сторон, потому что :", - опять не договорил Варданян, которого бестактно перебил ведущий.

На замечание ведущего, "то есть в Арцахе в корне не согласны с

правительством в Ереване, которое говорит, что сейчас для народа НКР

это просто вопрос переговоров о правильной сделке, откровенно говоря,

в составе Азербайджана", Варданян отметил, что прежде всего,

правительство Армении, лидер Армении сказал, что, какое бы решение ни приняло руководство Арцаха, они будут следовать его выбору.

"Мы уже получили четкие мессиджи от Франции, США, России: они также не считают этот вопрос закрытым. Несмотря на всю риторику Азербайджана, благодаря международному сообществу, обсуждениям в ООН и на Совете безопасности ООН стало ясно, что всё не кончено, потому что у нас есть право на самоопределение, потому что этнические чистки запрещены Уставом ООН. Несмотря на все спекуляции Азербайджана, история не закончена. Мы считаем, что имеем право на независимость, у нас есть право жить на своей собственной родине, большинство живущих в Арцахе людей понимают те трудности, с которыми мы сталкиваемся, и они готовы остаться и защищать свой собственный дом", - подчеркнул политик.

Затем британский ведущий посредством разных манипулятивных вопросов попытался заставить Варданяна дать оценку события вокруг Украины, и осудить действия России, на что последний отметил, что при всём уважении и испытывая сожаление по поводу того, что происходит в разных конфликтах, кстати, не только в Украине, но и в Йемене, в Сирии и во многих других местах мира, его в данный момент интересует то, что произойдёт с армянами Арцаха, которые более 30 дней находятся в блокаде без электричества, без газа. В этом ключе он еще раз подчеркнул, что Арцах никогда не будет в составе Азербайджана.

В заключение Варданян подчеркнул, что никуда не уедет из Арцаха. "Скажу, что я здесь останусь с моим народом, с чем бы мы ни столкнулись, столкнемся вместе. Да!", - подытожил госминистр Арцаха, в интервью ангажированному ведущему из BBC.