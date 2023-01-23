Понедельник, 23 Января 2023 18:20

АрмИнфо. Сегодня Совет согласился создать гражданскую миссию Европейского Союза в Армении (EUMA) в рамках Общей политики безопасности и обороны (CSDP). Об этом говорится в сообщении на сайте Евросоюза.

Отмечается, что цель Миссии - способствовать стабильности в приграничных районах Армении, укреплять доверие на местах и обеспечивать условия, способствующие усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, поддерживаемым ЕС.

"Учреждение миссии ЕС в Армении открывает новый этап в деятельности ЕС на Южном Кавказе. ЕС будет продолжать поддерживать усилия по деэскалации, и привержен тесному сотрудничеству с обеими сторонами для достижения конечной цели устойчивого мира в регионе", - отметил Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. В ответ на запрос Армении EUMA будет проводить обычное патрулирование и сообщать о ситуации, что укрепит понимание ЕС ситуации на местах. Миссия также будет способствовать посредническим усилиям в рамках процесса, возглавляемого президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Также отмечается, что первоначальный мандат EUMA будет действовать два года, а ее оперативный штаб будет находиться в Армении. Командующим гражданской операцией будет Стефано Томат, управляющий директор отдела гражданского планирования и поведения (CPCC) EEAS. В ближайшем будущем будет назначен глава Миссии, который будет руководить операциями на местах.

В ЕС также напомнили, что после завершения 19 декабря 2022 года краткосрочной миссии, находившейся на территории РА 2 месяца, в письме Высокому представителю, полученном 27 декабря 2022 года, министр иностранных дел Республики Армения предложил Евросоюзу направить в Армению новую гражданскую миссию в соответствии с Общей политикой безопасности и обороны.