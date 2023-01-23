Понедельник, 23 Января 2023 12:34

АрмИнфо.Временный поверенный в делах США в Армении Чип Лейтинен в ходе встречи с вице-премьером Армении Тиграном Хачатряном 20 января выразил обеспокоенность ухудшением гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе в связи с продолжающейся блокадой Лачинского коридора.

Согласно сегодняшнему сообщению посольства США в РА, американский дипломат подчеркнул необходимость полного восстановления свободного передвижения по коридору (дорога Горис-Степанакерт).

Лейтинен также подчеркнул поддержку США суверенной, независимой и демократической Армении, находящейся в мире со своими соседями.

Примечательно, что в сообщении правительства Армении от 20 января о прошедшей встрече нет упоминаний о том, что собеседники обсуждали ситуацию в Лачинском коридоре.

Согласно правительственному релизу, в ходе встречи стороны обменялись мнениями касаемо возможностей создания в Армении благоприятной инвестиционной среды и перспектив развития армяно-американского сотрудничества.

Чип Лейтинен отметил, что США продолжат содействовать Армении, как в реализации краткосрочных программ, так и в направлении долгосрочных стратегических реформ и поддерживают реализованные правительством РА демократические и экономические реформы, а также антикоррупционную повестку. . В свою очередь вице-премьер Хачатрян заметил, что Армения придает большое значение дальнейшему углублению и развитию отношений с США. В частности, он представил приоритеты программы правительства, и высоко оценил оказываемую поддержку США в процессе реализации реформ.