Четверг, 19 Января 2023 19:59

АрмИнфо. Оппозиционная фракция <Армения> Национального Собрания РА выражает глубокие соболезнования семьям военнослужащих, погибших в результате пожара. Об этом говорится в сообщении фракции на ее странице в Facebook.

<Еще одно бедствие зафиксировано в вооруженных силах. В результате пожара в огне погибли 15 военнослужащих, есть раненые. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям погибших, близким и нашему народу. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим военнослужащим. В то же время констатируем, что это трагическое событие еще раз доказало отсутствие политической ответственности правительства. Игнорирование постоянно звучащих сигналов тревоги, в том числе, документально свидетельствующих о позорном и плачевном состоянии армейского строительства, условий дислокации, жилищного строительства и организации обслуживания отдельных частей наших вооруженных сил, оснащения многих частей приграничной полосы, что и привело к трагедии>, - говорится в сообщении фракции.

В заявлении другой оппозиционной фракции <Честь имею>, которое распространил депутат НС Айк Мамиджанян, подчеркивается, что произошедшая трагедия является следствием развала системы государственного управления и преступного равнодушия, проявленного военными и политическими властями по отношению к армии. <Это правительство Армении несёт нашему народу только смерть и бедствие, а в условиях обезглавленной армии, к сожалению, такие трагедии стали неизбежны в нашей действительности.

Фракция "Честь имею" НС РА выражает соболезнования семьям, родным и близким 15 погибших военнослужащих, желает скорейшего выздоровления раненым военнослужащим>, - говорится в заявлении, в котором также подчеркивается, что фракция "Честь имею" будет последовательна в вопросе правой и политической ответственности истинных виновников трагедии. Напомним, в результате ночного пожара в казарме в селе Азат Гегаркуникской области погибли 15 военнослужащих срочной службы, трое в тяжелом состоянии были госпитализированы. Власти в качестве причины назвали нарушение правил обращения с огнеопасными веществами. Командный состав 2-ого армейского корпуса отправлен в отставку