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АрмИнфо.Новым командующим вторым армейским корпусом вооруженных сил Армении назначен Гарегин Погосян. Соответствующий указ подписал президент РА Ваагн Хачатурян.
Отметим, что прежний командующий Ваграм Григорян сегодня утром очередным указом президента был освобожден от должности.
Напомним, что 19 января около 01:30 в казарме инженерно-саперной роты N-й воинской части МО РА, расположенной на территории села Азат Гегаркуникской области, возник пожар, в результате которого погибли 15 военнослужащих, ранения получили 3 военнослужащих, состояние которых оценивается как тяжелое
|Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Ашхабад
|У премьер-министра Армении новый советник
|Новым командующим вторым армейским корпусом назначен Гарегин Погосян
|Госминистр Арцаха обвинил Европу в двойных стандартах
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|США и Турция усилят координацию для продвижения повестки мира на Южном Кавказе
|Путин и Раиси обсудили сотрудничество в энергетической и транспортной сферах
|Европарламент принял срочную резолюцию по гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе
|Военный атташе посольства Китая в Армении подчеркнул важную роль гуманитарного разминирования в обеспечении безопасности людей
|Всерамянский фонд <Айастан> передал Арцаху 100 тонн продовольственных товаров
|Секретарь Совбеза Армении представил советнику премьера Индии по национальной безопасности гуманитарную ситуацию в Арцахе
|МИД РА: Международные организации, занимающиеся защитой прав детей должны дать четкую оценку гнусному поведению Азербайджана в отношении карабахских детей
|Сейран Оганян: Необходимо продлить миссию российских миротворцев в Арцахе
|Трагическая смерть армянских военнослужащих - вопросы, на которые нет ответов
|Военнослужащий ВС Армении получил ранение в результате вражеского выстрела
|НАТО заинтересовано в обеспечении стабильности и мира в регионе Южного Кавказа - Коломина
|Принятая ЕП резолюция крайне важна, поскольку отражает объективную реальность - премьер
|Постпред Арцаха в Канаде и Омбудсмен расскажут в канадском парламенте об азербайджанской блокаде
|Сейран Оганян: 2023 год будет более сложным, если власти Армении продолжат принимать неадекватные решения
|В вопросе противопожарной безопасности компромиссов не будет - Пашинян
|Причиной пожара в воинской части в Армении стало неосторожное обращение с пожароопасными веществами
|Энтони Блинкен о блокаде Арцахе: США готовы продолжить содействовать в решении данной проблемы
|Зампред РПА назвал беззубым заявление Еврокомиссии по блокаде Лачинского коридора
|Американские конгрессмены призывают администрацию Байдена ввести санкции в отношении Азербайджана на фоне блокады Арцаха
|Верховный комиссар ООН по правам человек призвал обеспечить беспрепятственное движение по Лачинскому коридору
|Президент Армении отправил в отставку командующего вторым армейским корпусом
|Вице-премьер: Любой проект, направленный на устойчивое развитие Сюника, находится в центре особого внимания правительства Армении
|Премьер: своим провокационным шагом Азербайджан в очередной раз нарушает Трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года
|Госдеп: В ближайшие дни планируется разговор Блинкена с Алиевым
|Новые 12-метровые автобусы выйдут на маршруты в марте
|Глава Минобороны Армении и спецпредставитель НАТО обсудили вопросы региональной безопасности
|Глава МИД Армении и госминистр СК обсудили армяно-азербайджанскую нормализацию
|В Гегаркунике 15 военнослужащих погибли в результате пожара, еще трое находятся в тяжелом состоянии
|В Туркменистане возведен новый “Умный город” для комфортного проживания населения
|НС Арцаха: призываем Армению и Россию принять срочные меры для разблокирования Лачинского коридора
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Армении официально запущена инициативе "Устойчивый Сюник - команда Европы"
|Глава МИД Австрии призвал Азербайджан разблокировать Лачинский коридор
|МИД РА: Уже больше месяца от Азербайджана не поступало какого-либо отклика на предложения Армении по мирному договору
|Глава МИД Армении, как и в прошлом году, намерен принять участие в Дипломатическом форуме в Анталье
|Пашинян: Мы будем продолжать мирный процесс и не поддаваться на провокации
|Рубен Варданян: Это политическая блокада, преследующая цель разрушить субъектность Арцаха
|Хавьер Коломина: НАТО заинтересована в обеспечении стабильности и мира на Южном Кавказе
|Спикер парламента Армении указал на недопустимое поведение председателя группы дружбы Мексика-Азербайджан
|Пашинян отметил высокий уровень отношений между Арменией и Грузией
|Из Арцаха в Армению было эвакуировано 63 гражданина России
|Лавров: Все обязаны уважать принцип территориальной целостности в отношении тех государств, чьи правительства, соблюдают принцип самоопределения
|Замглавы МИД Армении и спецпредставитель НАТО обсудили гумситуацию в Нагорном Карабахе
|Сергей Лавров: Наши армянские друзья миссии ОДКБ предпочли наблюдателей Евросоюза
|Глава МИД РФ считает, что вопрос Лачинского коридора в ближайшее время будет отрегулирован
|Землетрясение в Иране ощущалось и в Армении
|Арцах: два переговорных трека России и Запада, замкнутых на своем интенсивном конфликте - The New York Times
|Амир-Абдоллахян: Иран не приемлет никаких изменений в географии региона
|Депутат парламента Армении готовит обращения в международные структуры в связи с применением Азербайджаном насилия в отношении 19 детей
|ЕС привержен тесному сотрудничеству с Арменией и Азербайджаном для всеобъемлющего разрешения конфликта
|Востоковед: Азербайджан с его газом и нефтью европейцам и американцам куда больше интересен, чем Армения
|При посредничестве МККК из Арцаха в Армению удалось перевезти еще 6 пациентов
|Арестованы лица, применившие два года назад насилие в отношении спикера парламента
|Оппозиционер: Из какого-то центра поставлена задача изменить общественно- политическую повестку, связанную с арцахской проблемой
|Азербайджан вновь нарушил работу единственного газопровода, обеспечивающего Арцах газом
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