Четверг, 19 Января 2023 17:09

АрмИнфо. Европарламент принял срочную резолюцию "Гуманитарные последствия блокады Нагорного Карабаха". Об этом сообщает посольство Армении в Бельгии.

Как ранее уже сообщало АрмИнфо, в резолюции Европарламента о гуманитарных последствиях блокады Нагорного Карабаха отмечается, что единственная дорога, соединяющая Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром - Лачинский коридор - была заблокирована самопровозглашенными экологами из Азербайджана с 12 декабря 2022 года, что, в свою очередь, нарушило доступ к основным товарам и услугам, включая продукты питания, топливо и лекарства, для 120 000 армян проживающих в Нагорном Карабахе, фактически поместив их в блокаду.

"Более того, блокада привела к серьезному гуманитарному кризису, существенно затронувшему наиболее уязвимые группы населения. Госпитализация тяжелобольных пациентов в Армению из Арцаха практически невозможна, в результате чего один пациент скончался, не получив надлежащей медпомощи. Кроме того, сотни семей остаются в разлуке.

Этот гуманитарный кризис еще более усугубился нарушением Азербайджаном поставка природного газа в Нагорный Карабах, в результате которого дома, больницы и школы лишились возможности отопления. Сохраняя блокаду Лачинского коридора, Азербайджан нарушает международные обязательства по трехстороннему заявлению о прекращении огня от 9 ноября 2020 г., в соответствии с которым Баку должен гарантировать безопасность движения лиц, транспортных средств и грузов по коридору в обе стороны.

Более того, этот шаг тормозит мирный процесс между Арменией и Азербайджаном и подрывает международное доверие", - отмечается в резолюции.

В этой связи в Европарламенте выражают сожаление трагическими гуманитарными последствиями блокады Лачинского коридора и нагорно-карабахского конфликта. При этом в Европарламенте призывают Азербайджан уважать и выполнять трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года и немедленно вновь открыть Лачинский коридор, чтобы обеспечить свободное передвижение и доступ к основным товарам и услугам, тем самым гарантируя безопасность в регионе и сохраняя средства к существованию жителей.

"Подчеркиваем необходимость заключения всеобъемлющего мирного соглашения, которое должно гарантировать права и безопасность армянского населения Нагорного Карабаха. Призываем Азербайджан защищать права армян, проживающих в Нагорном Карабахе, и воздерживаться от подстрекательской риторики, призывающей к дискриминации армян и призывающей армян покинуть Нагорный Карабах.

Призываем Азербайджан воздерживаться от подрыва функционирования транспорта, энергетики и коммуникационные связи между Арменией и Нагорным Карабахом в будущем", - говорится в резолюции.

В документе также осуждается использование Азербайджаном правозащитников и представителей НПО в качестве козлов отпущения в этой ситуации, и звучит призыв к представительствам ЕС и государств-членов поддержать их работу.

"Осуждаем бездействие российских "миротворцев". Считаем, что их замена международными миротворцами ОБСЕ в соответствии с мандатом ООН должна быть согласована в срочном порядке.

Призываем предоставить международным организациям беспрепятственный доступ в Нагорный Карабах для оценки ситуации и оказания необходимой гуманитарной помощи. Призываем направить в Лачинский коридор миссию ООН или ОБСЕ по установлению фактов для оценки гуманитарной ситуации на местах.

Призываем к безотлагательному возобновлению без предварительных условий переговоров на основе принципов Хельсинкского заключительного акта и к активному участию в этом процессе ЕС. И обеспечению того, чтобы жители Нагорного Карабаха больше не были заложниками активности Баку, деструктивной роли России и бездействия Минской группы", - говорится в резолюции, и в заключение поручается главе Европарламента направить данный документ в Армению, Азербайджан и международные институты.