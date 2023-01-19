Четверг, 19 Января 2023 17:07

АрмИнфо. Военный атташе посольства Китая в Армении Ан Цянь с ознакомительным визитом побывал в учебном центре ГНКО "Гуманитарное разминирование и экспертный центр".

Как сообщает пресс-служба Центра, в своем выступлении военный атташе посольства Китайской Народной Республики в Армении подчеркнул важную роль гуманитарного разминирования в обеспечении безопасности людей.

В ходе познавательного визита Цянь ознакомился с деятельностью Центра и возможностями образовательной базы. Были обсуждены возможные пути сотрудничества в сфере гуманитарного разминирования, вопросы обмена опытом и знаниями.

В свою очередь глава Центра Вагинак Саркисян отметил, что в ходе осуществленных Вооруженными силами Азербайджана последних боевых действий, многие населенные пункты РА подверглись ракетно-артиллерийскому обстрелу, в результате чего увеличились площади, загрязненные минами и боеприпасами.

"Данное обстоятельство явно угрожает свободному передвижению гражданского населения и осуществлению нормальной жизнедеятельности. Именно поэтому разминирование остается актуальным вопросом повестки дня", - отметил Вагинак Саркисян и выразил надежду, что будет создана основа для сотрудничества между РА и КНР в области гуманитарного разминирования.