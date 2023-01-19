Четверг, 19 Января 2023 14:34

АрмИнфо.Международное сообщество, в том числе РФ и сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны приложить усилия, чтобы оказать давление на власти Азербайджана для открытия Лачинского коридора и разрешения сложившейся там очень болезненной гуманитарной ситуации. Об этом в ходе брифинга 19 января заявил экс-министр обороны Армении, депутат от фракции <Армения> Сейран Оганян.

Он подчеркнул, что власти Армении бояться говорить о том, что с развалом СССР, в соответствии с законом СССР, Арцах самоопределился, в тот же период, в тех же условиях, что и Армения и Азербайджан. <И в этой ситуации единственный путь решения арцахского вопроса - самоопределение и независимость>, - подчеркнул экс-министр обороны.

Оганян заметил, что если соседние государства хотят жить в мирных условиях, то должны быть готовы к мирному сосуществованию. Однако, риторика, практические действия азербайджано- турецкого тандема, провокации, военные действия, блокада Арцаха, по его словам, говорят о том, что мирная повестка по сути - ложная. <А власти Армении слепо следуют этой повестки, опасаясь говорить о том, что годами ранее Арцах уже самоопределился, и что в этих условиях нет возможности жить в составе Азербайджана, да и не должен Арцах быть в составе Азербайджана>, - сказал Оганян.

Напомнив, что в 2022 году кольцо вокруг Армении и Арцаха сужалось соответствующими действиями азербайджано-турецкого тандема, парламентарий подчеркнул, что 2023 год будет более сложным, если власти РА продолжат принимать неадекватные решения, не учитывать приоритеты во внешней политике и в системе безопасности.

Он подчеркнул, что правительство РА перекладывает ответственность за разрешение сложившейся ситуации в Арцахе на Азербайджан и Россию, игнорируя тот факт, что документ - трехстороннее заявление от 9 ноября 2020г. - подписала и Армения.