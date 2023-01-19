Четверг, 19 Января 2023 12:01

АрмИнфо. В Европарламенте завершилось обсуждение ситуации в Нагорном Карабахе. Длилось оно недолго, было около двух десятков лаконичных выступлений. Об этом написал зампред Республиканской партии Армении (РПА) Армен Ашотян.

При этом он констатировал, что все безоговорочно осуждали Азербайджан и требовали немедленного открытия Лачинского коридора.

"Говорили о демократии, азербайджанском газе, важности наличия воздушного моста и т.д. Были также акценты, выражающие непрекращающийся конфликт между Западом и Россией.

От имени Еврокомиссии выступил еврокомиссар по транспорту, выступление которого, образно говоря, было ни о чем. Накануне был синтезирован унифицированный вариант из представленных депутатами 5 проектов, которые я выкладываю здесь в виде ссылки. Голосование будет 19 января. Вы поймете содержание обсуждения из проекта", - написал Ашотян.

Ниже приводим текст проекта резолюции Европарламента о гуманитарных последствиях блокады Нагорного Карабаха.

Европейский парламент, принимая во внимание свои предыдущие резолюции по Армении и Азербайджану и Правила 144(5) и 132(4) своих Правил процедуры констатирует, что единственная дорога, соединяющая Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром - Лачинский коридор, был заблокирован самопровозглашенными экологами из Азербайджана с 12 декабря 2022 года, что, в свою очередь, нарушило доступ к основным товарам и услугам, включая продукты питания, топливо и лекарства, для 120 000 армян проживающих в Нагорном Карабахе, фактически поместив их в блокаду.

"Более того, блокада привела к серьезному гуманитарному кризису, существенно затронувшему наиболее уязвимые группы населения. Госпитализация тяжелобольных пациентов в Армению из Арцаха практически невозможна, в результате чего один пациент скончался, не получив надлежащей медпомощи. Кроме того, сотни семей остаются в разлуке.

Этот гуманитарный кризис еще более усугубился нарушением Азербайджаном поставка природного газа в Нагорный Карабах, в результате которого дома, больницы и школы лишились возможности отопления. Сохраняя блокаду Лачинского коридора, Азербайджан нарушает международные обязательства по трехстороннему заявлению о прекращении огня от 9 ноября 2020 г., в соответствии с которым Баку должен гарантировать безопасность движения лиц, транспортных средств и грузов по коридору в обе стороны.

Более того, этот шаг тормозит мирный процесс между Арменией и Азербайджаном и подрывает международное доверие", - отмечается в проекте.

В этой связи в Европарламенте выражают сожаление о трагических гуманитарных последствиях блокады Лачинского коридора и нагорно-карабахского конфликта. При этом в Европарламенте призывают Азербайджан уважать и выполнять трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года и немедленно вновь открыть Лачинский коридор, чтобы обеспечить свободное передвижение и доступ к основным товарам и услугам, тем самым гарантируя безопасность в регионе и сохраняя средства к существованию жителей.

"Подчеркиваем необходимость заключения всеобъемлющего мирного соглашения, которое должно гарантировать права и безопасность армянского населения Нагорного Карабаха. Призываем Азербайджан защищать права армян, проживающих в Нагорном Карабахе, и воздерживаться от подстрекательской риторики, призывающей к дискриминации армян и призывающей армян покинуть Нагорный Карабах.

Призываем Азербайджан воздерживаться от подрыва функционирования транспорта, энергетики и коммуникационные связи между Арменией и Нагорным Карабахом в будущем", - говорится в проекте решения.

В документе также осуждается использованием Азербайджаном правозащитников и представителей НПО в качестве козлов отпущения в этой ситуации, и призывает представительства ЕС и государств-членов поддержать их работу.

"Осуждаем бездействие российских "миротворцев" Считаем, что их замена международными миротворцами ОБСЕ в соответствии с мандатом ООН должна быть согласована в срочном порядке.

Призываем предоставить международным организациям беспрепятственный доступ в Нагорный Карабах для оценки ситуации и оказания необходимой гуманитарной помощи. Призываем направить в Лачинский коридор миссию ООН или ОБСЕ по установлению фактов для оценки гуманитарной ситуации на местах.

Призываем к безотлагательному возобновлению без предварительных условий переговоров на основе принципов Хельсинкского заключительного акта и к активному участию ЕС и обеспечению того, чтобы жители Нагорного Карабаха больше не были заложниками активности Баку, деструктивной роли России и бездействия Минской группы", - говорится в проекте резолюции, и в заключение поручается главе Европарламента направить данный документ в Армению, Азербайджан и международные институты.