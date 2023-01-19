Четверг, 19 Января 2023 11:56

АрмИнфо.Лидеры Армянской группы Конгресса США призвали представителей администрации Байдена оказать максимальное давление на президента Азербайджана Ильхама Алиева, чтобы снять блокаду Арцаха, пока нынешний гуманитарный кризис не привел к катастрофическим последствиям. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки (АНКА).

В письме госсекретарю Энтони Блинкену и главе USAID Саманте Пауэр сопредседатели Армянской группы Конгресса США Фрэнк Паллоне, Гас Билиракис, Адам Шифф и Дэвид Валадао и конгрессмен Анна Эшу были непреклонны: "Нынешняя международная стратегия по открытию Лачинского коридора просто не работает. Режим Алиева предпринимает преднамеренные шаги по изгнанию коренного армянского населения из Арцаха и лишению его возможности жить свободно, демократично и достойно на земле своих предков - явный признак этнической чистки, которой нельзя игнорируется", - отметили они.

Вместе с тем конгрессмены подчеркнули, что Соединенные Штаты также должны рассмотреть все доступные варианты оказания гуманитарной помощи Арцаху, включая возможную переброску грузов по воздуху, чтобы предотвратить вполне реальную угрозу голодной смерти. Они также выразили убеждение "угроза санкций, таких как санкции Магнитского, против властей, стоящих за этой блокадой, оправдана и уместна, учитывая серьезную угрозу, с которой в настоящее время сталкивается народ Арцаха".

В ANCA также отметили, что 18 января госсекретарь Энтони Блинкен написал в Твиттере о своей "глубокой обеспокоенности ухудшением гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе", но не стал объявлять о каких-либо значимых шагах США по прекращению разрушительной блокады Азербайджаном 120 000 коренных армян-христиан в Арцахе.

Кроме того, 13 января глава USAID Пауэр написал в Твиттере: "Каждый день коммерческий транспорт и гуманитарная помощь не могут свободно поступать в Нагорный Карабах, потенциал гуманитарного кризиса возрастает. Свободное передвижение по коридору должно быть восстановлено".

Выражая признательность за выступление администрации, лидеры Армянской группы Конгресса отметили, что одних заявлений недостаточно. "Вопиющее игнорирование режимом Алиева этих призывов к немедленному открытию коридора вызывает глубокую обеспокоенность и демонстрирует необходимость срочного усиления международного давления", - отметили они.

В свою очередь исполнительный директор ANCA Арам Амбарян констатировал, что Азербайджан неоднократно показывал, что заявлений об осуждении недостаточно для сдерживания геноцидного режима Алиева. "Как заявили лидеры армянского кокуса, нам нужно "максимальное давление" со стороны администрации Байдена - начиная с прекращения всей военной помощи Азербайджану, введения санкций против азербайджанских лидеров за продолжающиеся военные преступления и немедленной переброски гуманитарной помощи по воздуху для спасения народа Арцаха", - отметил Амбарян.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года, вот уже 39 дней, азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже больше месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столько красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Он был восстановлен лишь 14 января, благодаря усилиям российских миротворцев. Добавим также, что 17 января около полудня, вражеская сторона остановила подачу газа в Арцах. К вечеру, посредством переговоров удалось восстановить газоснабжение НКР. Однако, 18 января с утра Арцах вновь перестал получать газ.