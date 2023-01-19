Четверг, 19 Января 2023 11:14

АрмИнфо.Президент Армении Ваагн Хачатурян отправил в отставку командующего вторым армейским корпусом Ваграма Григоряна. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

В СМИ муссируется информация, что на фоне пожара в воинской части, в результате которого погибли 15 военнослужащих, приказом министра обороны будут уволены также Начальник штаба-замкомандира бригады подполковник Рудик Эдикович Акопян, замкомандира бригады по тыловому обеспечению и коммунальной службе подполковник Гор Сергеевич Агекян, начальник инженерной службыбБригады капитан Тигран Нверович Казарян и командир инженерно-саперной роты капитан Гор Гегамович Саргсян.

Отметим, что сегодня ночью, пока при невыясненных обстоятельства, в результате пожара, в казарме в Гегаркуникской области погибли 15 военнослужащих, еще трое в тяжелом состоянии были госпитализированы в Медцентр Вардениса.