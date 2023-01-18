Среда, 18 Января 2023 20:31

АрмИнфо. Фракции Национального Собрания Республики Арцах выступили с заявлением относительно блокаде Арцаха Азербайджаном и углубления гуманитарной катастрофы.

В заявлении, которое распространила пресс- служба арцахского парламента, в частности, говорится: "Военно-политическое руководство Азербайджана, грубо нарушая нормы международного права и свои обязательства в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 г., с 12 декабря углубляют политику блокады Арцаха под надуманным экологическим предлогом. В условиях продолжающейся полной блокады и отключения электричества, интернета, а с 17 января 2023 г. перебои с подачей газа в зимних условиях поставили население Республики Арцах на грань гуманитарной катастрофы. К этому добавились террористические действия <экоактивистов> против 19 детей, возвращавшихся из Гориса в Степанакерт в сопровождении миротворцев в ночь с 17 на 18 января, и распространение всего этого в азербайджанской прессе и социальных сетях. Продолжающаяся ползучая война властей Азербайджана против населения Республики Арцах происходит при почти молчаливом согласии всего мира. Цель заключается в том, чтобы сломить волю арцахских армян и депортировать десятки тысяч людей с их исторической Родины путем этнических чисток.

Подобными шагами Азербайджан также пытается сорвать усилия международных структур и различных стран, направленные на тушение очагов войны и урегулирование конфликтов в регионе. Призываем Республику Армения и Российскую Федерацию, являющиеся сторонами заявления от 9 ноября 2020 г., принять срочные меры для деблокады Арцаха и предотвращения гуманитарной катастрофы. Мы призываем международные структуры и государства-члены ООН предотвратить геноцидальные действия Азербайджана практическими шагами, помимо заявлений и призывов. Чтобы достойно преодолеть вызовы, стоящие перед Республикой Арцах, обращаемся ко всем армянам с призывом предпринять соответствующие шаги для пресечения агрессивных действий Азербайджана и защиты законного права арцахских армян жить на своей земле>.