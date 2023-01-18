Среда, 18 Января 2023 18:28

АрмИнфо. Уже больше месяца от Азербайджана не поступало какого-либо отклика на предложения Армении по мирному договору. Об этом 18 января в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА заявил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян.

По его словам, Ереван ждет реакции Баку на предложения армянской стороны по проекту мирного договора, которые были направлены больше месяца назад. Министр заметил, что по известным причинам, после закрытия Лачинского коридора армянская сторона не приняла участия в запланированной в Москве встречи глав МИД Армении, России и Азербайджана, в ходе которой планировалось обсудить предложения по мирному договору. <Однако Ереван направил Баку свои предложения, ждем реакции азербайджанской стороны. Идет рабочий процесс, в ходе которого стороны представляют друг другу свои предложения. Армянская сторона представила очередные предложения и обоснования. Очевидно, что этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока не появится окончательный согласованный текст мирного договора>, - сказал глава МИД Армении.

Он выразил категорическое несогласие с звучащими порой заявлениями азербайджанской стороны в не конструктивности Армении. <Мы наши предложения направили и до сих пор какого-либо ответа нет. Тем самым, сам Азербайджан приостановил обсуждения над текстом мирного договора, параллельно предпринимая провокационные действия, в том числе, в зоне Лачинского коридора, что является нарушением положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года>, - сказал Арарат Мирзоян.

Министр выразил признательность предыдущей наблюдательной миссии Европейского Союза, которая осуществляла мониторинг ситуации на армяно-азербайджанской границе. <Делегация выполнила важную миссию по предотвращению роста напряженности на границе или дальнейшей эскалации насилия. При направлении новой миссии армянская сторона окажет ей необходимое содействие. Безусловно, мы положительно относимся к переговорам по направлению новой миссии, если ЕС будет принято соответствующее решение.

Говоря о заседании постоянного совета ОБСЕ по ситуации в зоне Лачинского коридора, которое прошло накануне при участии главы МИД РА, Арарат Мирзоян заметил, что обсуждения прошли в закрытом режиме. <По моим наблюдениям, сформированным на основании выступлений представителей различных государств, международное сообщество имеет четкое представление о событиях в Лачинском коридоре, в том числе, и по вопросу о том, с чьей стороны все это произошло, какие имеются обязательства сторон, которые были должны быть реализованы, но не осуществлены>, - отметил глава МИД РА.

Он добавил, что имеется четкое понимание ситуации, и не только в ОБСЕ. Об этом свидетельствуют и заявления глав МИД отдельных государств, публичные позиции парламентов ряда государств и международных организаций. <Уверен, что эта позиция рано или поздно приведет к положительным результатам>, - заявил глава внешнеполитического ведомства Армении.

Мирзоян сообщил также, что в оборот ООН был внесен документ, принятие которого не удалось довести до конца, поскольку имелись возражения со стороны ряда государств, в том числе, и дружественных. <СБ ООН является важнейшей площадкой, и работа на ней продолжится>, -заверил глава МИД Армении.