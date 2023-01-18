Среда, 18 Января 2023 18:18

АрмИнфо. Межгосударственные отношения между Арменией и Грузией достигли впечатляющего уровня, особенно с точки зрения торгово-экономических связей. Об этом заявил в парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян, говоря об итогах прошедшего на днях очередного заседания армяно-грузинской межправкомиссии.

По словам Пашиняна, о высоком уровне связей между государствами говорит и то обстоятельство, что сопредседателями межправкомиссии выступают премьер-министры обоих стран. По словам Пашиняна торговый оборот между Арменией и Грузией приближается к 1 млрд. долларов США - цель, поставленная руководителями двух стран еще в 2019 году. Впервые в прошлом году Грузия импортировала из Армении большие объемы электроэнергии, превышающие показатель предыдущих нескольких лет.

Пашинян подчеркнул важность дальнейших последовательных шагов по укреплению торгово- экономических, гуманитарных и культурных связей. Важным элементом договоренностей Пашинян назвал улучшение ситуации с преподаванием грузинского языка в Армении и армянского в Грузии.

Еще одним важным шагом по укреплению всего комплекса связей Пашинян назвал договоренность об облегчении визового режима, в следствии чего граждане двух стран могут посещать друг друга по внутренним паспортам.