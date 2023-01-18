Arminfo.info




 Среда, 18 Января 2023 15:32
Марианна Мкртчян

Сергей Лавров: Наши армянские друзья миссии ОДКБ предпочли наблюдателей Евросоюза

Сергей Лавров: Наши армянские друзья миссии ОДКБ предпочли наблюдателей Евросоюза

АрмИнфо. У нас есть сложности, связанные с нынешней ситуацией в Армении. Об этом 18 января на пресс-конференции в Москве заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Касаясь совместных интеграционных проектов, российский дипломат отметил, что в ОДКБ есть планы совместной внешнеполитической активности. В этом ключе он отметил, что это делать непросто, и необходима солидарность всех стран-участников интеграционного объединения.  Однако, продолжил Лавров, Россия выступает за многовекторность и равные отношения, а не ведомого и ведущего. Он отметил, что в ОДКБ нет палочной дисциплины, которая вредна.  Лавров при этом отметил, что, безусловно, хотелось, чтобы бы солидарность в союзных структурах была стопроцентной и в этом направлении работа ведется.

"Не будем скрывать, у нас есть сложности, связанные с нынешней ситуацией в Армении. Когда наши армянские друзья продвигали необходимость направления миссии ОДКБ на границу с Азербайджаном, с тем, чтобы обеспечивать там какую-то стабильность. И мы согласовали на саммите в Ереване такой документ: о параметрах этой миссии. Но, его принять не удалось, потому, что армянские коллеги стали настаивать на то, чтобы в этом документе было жесткое осуждение Азербайджана. Мы объяснили, что если речь идет об осуждении, о риторике, об изложении позиции, то здесь каждый волен, что угодно", - сказал дипломат.

Но если хотим направить миссию ОДКБ, продолжил он, то это необязательно обусловлено внешними признаками, тем более заявлениями, тем более жесткими. По его словам, у Организации до сих пор остается готовность направить миссию ОДКБ на границу Армении с Азербайджаном.

"Тем не менее, несмотря на то, что мы союзники, эта миссия полностью готова, армянская сторона предпочитает договариваться с Евросоюзом о том, чтобы там на длительной основе разместилась миссия. И наверное, если эта миссия будет разворачиваться без согласия Азербайджана, она может быть просто контрпродуктивной. И в место укрепления доверия, она может создавать дополнительные раздражители", - сказал Лавров, добавив, что это объективная оценка, и к каждому региону ОДКБ необходимо подходить творчески с учетом специфики стран.

По его словам, это нужно учитывать, поскольку на каждого оказывается давление. "Но, все наши партнеры - естественно, мы всё это с ними откровенно обсуждаем, - они прекрасно понимают и подчеркивают, что никаких расхождений с обязательствами по ОДКБ не будет. Такие же заверения дают и наши армянские друзья. Вот здесь нужно, мое глубокое убеждение, как это было в Ереване - нужен глубокий и откровенный разговор наших президентов. Ему предшествовал разговор глав МИД со своими экспертами. Нужно открыто излагать любые сложности, с которыми сталкиваются эти страны", - резюмировал Лавров.

Отметим, что после Азербайджанской широкомасштабной военной агрессии в отношении суверенной территории Армении 13-14 сентября 2022 года официальный Ереван обратился за военной помощью к России, в ОДКБ и в Совет Безопасности ООН. ОДКБ с целью оценки ситуации направила в Армению миссию, на которую была возложена функция оценки ситуации и выработки комплекса мер по оказанию содействия. Позже российская сторона сообщила, что ОДКБ готова направить мониторинговую миссию на границе, если СКБ ОДКБ одобрит эту меру.  В Ереване же заявили, что ожидают от ОДКБ адресной политической оценки оккупации армянских территорий.

23 ноября в Ереване прошло заседание СКБ ОДКБ, на котором должно было быть принято решение по оказанию помощи Армении. Однако, премьер-министр Армении отказался подписать проект "Декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения".

"Отсутствие со стороны ОДКБ четкой политической оценки ситуации и непринятие вышеупомянутого решения может означать не только отказ ОДКБ от союзнических обязательств, но и интерпретироваться Азербайджаном как зеленый свет со стороны ОДКБ для дальнейшей агрессии против Армении. А это противоречит не только букве, но и духу и смыслу основополагающих документов ОДКБ", - заявил он в ходе выступления на заседании СКБ ОДКБ в Ереване, добавив, что не готов подписать документ в таком виде. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Пашинян: Мы будем продолжать мирный процесс и не поддаваться на провокацииПашинян: Мы будем продолжать мирный процесс и не поддаваться на провокации
Рубен Варданян: Это политическая блокада, преследующая цель разрушить субъектность АрцахаРубен Варданян: Это политическая блокада, преследующая цель разрушить субъектность Арцаха
Хавьер Коломина: НАТО заинтересована в обеспечении стабильности и мира на Южном КавказеХавьер Коломина: НАТО заинтересована в обеспечении стабильности и мира на Южном Кавказе
Спикер парламента Армении указал на недопустимое поведение председателя группы дружбы Мексика-АзербайджанСпикер парламента Армении указал на недопустимое поведение председателя группы дружбы Мексика-Азербайджан
Пашинян отметил высокий уровень отношений между Арменией и ГрузиейПашинян отметил высокий уровень отношений между Арменией и Грузией
Из Арцаха в Армению было эвакуировано 63 гражданина РоссииИз Арцаха в Армению было эвакуировано 63 гражданина России
Лавров: Все обязаны уважать принцип территориальной целостности в отношении тех государств, чьи правительства, соблюдают принцип самоопределенияЛавров: Все обязаны уважать принцип территориальной целостности в отношении тех государств, чьи правительства, соблюдают принцип самоопределения
Замглавы МИД Армении и спецпредставитель НАТО обсудили гумситуацию в Нагорном КарабахеЗамглавы МИД Армении и спецпредставитель НАТО обсудили гумситуацию в Нагорном Карабахе
Сергей Лавров: Наши армянские друзья миссии ОДКБ предпочли наблюдателей ЕвросоюзаСергей Лавров: Наши армянские друзья миссии ОДКБ предпочли наблюдателей Евросоюза
Глава МИД РФ считает, что вопрос Лачинского коридора в ближайшее время будет отрегулированГлава МИД РФ считает, что вопрос Лачинского коридора в ближайшее время будет отрегулирован
Землетрясение в  Иране ощущалось и в АрменииЗемлетрясение в  Иране ощущалось и в Армении
Арцах: два переговорных трека России и Запада, замкнутых на своем интенсивном конфликте - The New York TimesАрцах: два переговорных трека России и Запада, замкнутых на своем интенсивном конфликте - The New York Times
Амир-Абдоллахян: Иран не приемлет никаких изменений в географии регионаАмир-Абдоллахян: Иран не приемлет никаких изменений в географии региона
Депутат парламента Армении готовит обращения в международные структуры в связи с применением Азербайджаном  насилия в отношении 19 детейДепутат парламента Армении готовит обращения в международные структуры в связи с применением Азербайджаном  насилия в отношении 19 детей
ЕС привержен тесному сотрудничеству с Арменией и Азербайджаном для всеобъемлющего разрешения конфликтаЕС привержен тесному сотрудничеству с Арменией и Азербайджаном для всеобъемлющего разрешения конфликта
Востоковед: Азербайджан с его газом и нефтью европейцам и американцам куда больше интересен, чем АрменияВостоковед: Азербайджан с его газом и нефтью европейцам и американцам куда больше интересен, чем Армения
При посредничестве МККК из Арцаха в Армению удалось перевезти еще 6 пациентовПри посредничестве МККК из Арцаха в Армению удалось перевезти еще 6 пациентов
Арестованы лица, применившие два года назад насилие в отношении спикера парламентаАрестованы лица, применившие два года назад насилие в отношении спикера парламента
Оппозиционер: Из какого-то центра поставлена задача изменить общественно- политическую повестку, связанную с арцахской проблемойОппозиционер: Из какого-то центра поставлена задача изменить общественно- политическую повестку, связанную с арцахской проблемой
Азербайджан вновь нарушил работу единственного газопровода, обеспечивающего Арцах газомАзербайджан вновь нарушил работу единственного газопровода, обеспечивающего Арцах газом
Постпред РФ при ОБСЕ: Ухудшающаяся гуманитарная обстановка на Южном Кавказе вызывает серьезное беспокойствоПостпред РФ при ОБСЕ: Ухудшающаяся гуманитарная обстановка на Южном Кавказе вызывает серьезное беспокойство
Гражданский совет призывает международное сообщество отреагировать на действия Баку в АрцахеГражданский совет призывает международное сообщество отреагировать на действия Баку в Арцахе
Глава МИД РА и генсек ОБСЕ обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе в результате закрытия Лачинского коридораГлава МИД РА и генсек ОБСЕ обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе в результате закрытия Лачинского коридора
Правозащитник: Вчера агенты правительства Азербайджана совершили акт запугивания арцахских детейПравозащитник: Вчера агенты правительства Азербайджана совершили акт запугивания арцахских детей
Представители АРФД перекрыли проезды к посольству Азербайджана в Вашингтоне на фоне блокады Арцаха: Акция прошла и в ПарижеПредставители АРФД перекрыли проезды к посольству Азербайджана в Вашингтоне на фоне блокады Арцаха: Акция прошла и в Париже
Азербайджанцы ворвались в автобус, перевозивший карабахских детейАзербайджанцы ворвались в автобус, перевозивший карабахских детей
Глава МИД Армении встретился со своим австрийским коллегойГлава МИД Армении встретился со своим австрийским коллегой
Лавров призвал к скорейшему разблокированию Лачинского коридораЛавров призвал к скорейшему разблокированию Лачинского коридора
Открытию второго фронта в Закавказье препятствуют Иран и Индия - политологОткрытию второго фронта в Закавказье препятствуют Иран и Индия - политолог
Арарат Мирзоян: ОБСЕ может посредством вовлечения своих структур сыграть важную роль не только в достижении мира, но и в процессе его поддержанияАрарат Мирзоян: ОБСЕ может посредством вовлечения своих структур сыграть важную роль не только в достижении мира, но и в процессе его поддержания
Подача газа из Армении в Арцах восстановленаПодача газа из Армении в Арцах восстановлена
Ереван и Тегеран станут городами-побратимамиЕреван и Тегеран станут городами-побратимами
Давид Бабаян назначен советником президента АрцахаДавид Бабаян назначен советником президента Арцаха
В составах парламентских делегаций Армении в международных организациях произведены измененияВ составах парламентских делегаций Армении в международных организациях произведены изменения
Надо сделать все для согласия во всем мире - мексиканский парламентарийНадо сделать все для согласия во всем мире - мексиканский парламентарий
Судебное заседание по делу экс-начальника Полиции  перенесеноСудебное заседание по делу экс-начальника Полиции  перенесено
Индия назначила нового посла АрменииИндия назначила нового посла Армении
Спикер Парламента Армении в очередной раз призвал международных партнеров ввести санкции в отношении АзербайджанаСпикер Парламента Армении в очередной раз призвал международных партнеров ввести санкции в отношении Азербайджана
Постпред США в ОБСЕ призвал Азербайджан и Россию немедленно восстановить беспрепятственное движение через Лачинский коридорПостпред США в ОБСЕ призвал Азербайджан и Россию немедленно восстановить беспрепятственное движение через Лачинский коридор
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Франция вновь заявила о готовности содействовать установлению мира на Южном КавказеФранция вновь заявила о готовности содействовать установлению мира на Южном Кавказе
Tурция проводит учения на границе с АрмениейTурция проводит учения на границе с Арменией
Арцахское правительство совместно с российскими миротворцами организовалo возращение на родину части иностранных гражданАрцахское правительство совместно с российскими миротворцами организовалo возращение на родину части иностранных граждан
Завершено предварительное следствие по делу о <просроченных яйцах>Завершено предварительное следствие по делу о <просроченных яйцах>
Бывший замначальника Генштаба ВС РА обвиняется в незаконном обогащенииБывший замначальника Генштаба ВС РА обвиняется в незаконном обогащении
Спецпредставитель НАТО посетит Ереван и БакуСпецпредставитель НАТО посетит Ереван и Баку
На 37-й день блокады Азербайджан перекрыл подачу газа в АрцахНа 37-й день блокады Азербайджан перекрыл подачу газа в Арцах
Руководящий состав Минобороны Азербайджана проинспектировал воинские части на границе с АрмениейРуководящий состав Минобороны Азербайджана проинспектировал воинские части на границе с Арменией
Два следователя СК Армении уволены за недобросовестное исполнение своих полномочийДва следователя СК Армении уволены за недобросовестное исполнение своих полномочий
Перед посольством Франции в Армении прошла акция протеста в поддержку АрцахаПеред посольством Франции в Армении прошла акция протеста в поддержку Арцаха
Степанакерт: Безнаказанность бакинских погромов и массовых преступлений привели к ситуации, когда Азербайджан считает нормой блокаду АрцахаСтепанакерт: Безнаказанность бакинских погромов и массовых преступлений привели к ситуации, когда Азербайджан считает нормой блокаду Арцаха
Гагик Барсегян избран членом Аудиторской Палаты РАГагик Барсегян избран членом Аудиторской Палаты РА
Кто и как голосовал? В парламенте Армении развернулись жаркие пренияКто и как голосовал? В парламенте Армении развернулись жаркие прения
Католикос Арам I: Защита Арцаха является неотложным общеармянским императивом, завтра может быть поздноКатоликос Арам I: Защита Арцаха является неотложным общеармянским императивом, завтра может быть поздно
СМИ: Евросоюз намерен через месяц направить в Армению новую наблюдательную миссию сроком на два годаСМИ: Евросоюз намерен через месяц направить в Армению новую наблюдательную миссию сроком на два года
В Армении  есть  закрытые автомобильные дорогиВ Армении  есть  закрытые автомобильные дороги
Глава МИД РА и Генсек ООН обсудили последние процессы в регионеГлава МИД РА и Генсек ООН обсудили последние процессы в регионе
ЕСПЧ отклонил требование Азербайджана о применении промежуточной меры против АрменииЕСПЧ отклонил требование Азербайджана о применении промежуточной меры против Армении
Секретарь Совбеза РА и глава МИД Арцаха обсудили ситуацию в Лачинском коридореСекретарь Совбеза РА и глава МИД Арцаха обсудили ситуацию в Лачинском коридоре
Ваагн Хачатурян: Армения должна быть уверена, что при следующем нападении Азербайджана она не будет однаВаагн Хачатурян: Армения должна быть уверена, что при следующем нападении Азербайджана она не будет одна
Читать больше



Эксперты
Открытию второго фронта в Закавказье препятствуют Иран и Индия - политологОткрытию второго фронта в Закавказье препятствуют Иран и Индия - политолог
Популярность железнодорожных пассажирских перевозок растет – интервьюПопулярность железнодорожных пассажирских перевозок растет – интервью
Экс-глава МИД Арцаха: С правовой точки зрения трехстороннее заявление лидеров Армении, России и Азербайджана ничего не значитЭкс-глава МИД Арцаха: С правовой точки зрения трехстороннее заявление лидеров Армении, России и Азербайджана ничего не значит
Вирусолог: Создание на территории какой-либо страны американских биолабораторий ведет к ее де-факто колонизацииВирусолог: Создание на территории какой-либо страны американских биолабораторий ведет к ее де-факто колонизации
Вазген Манукян: Стремлением к маленьким целям мы ничего не добьемся, преследуя большие цели, мелкие проблемы будут решаться автоматическиВазген Манукян: Стремлением к маленьким целям мы ничего не добьемся, преследуя большие цели, мелкие проблемы будут решаться автоматически
Читать больше
Комментируемые
Востоковед: Азербайджан с его газом и нефтью европейцам и американцам куда больше интересен, чем АрменияВостоковед: Азербайджан с его газом и нефтью европейцам и американцам куда больше интересен, чем Армения
В Москве призвали Ереван не заниматься схоластикойВ Москве призвали Ереван не заниматься схоластикой
Мнение: После второй карабахской войны Ереван потерял неформальный статус патрона самоопределения Нагорного КарабахаМнение: После второй карабахской войны Ереван потерял неформальный статус патрона самоопределения Нагорного Карабаха
Никол Пашинян: Мирную повестку необходимо заслужитьНикол Пашинян: Мирную повестку необходимо заслужить
Российский политолог представил пять тезисов относительно политнаследия Левона Тер- Петросяна, Армении и карабахского вопросаРоссийский политолог представил пять тезисов относительно политнаследия Левона Тер- Петросяна, Армении и карабахского вопроса
Имангали Тасмагамбетов вступил в должность генсека ОДКБИмангали Тасмагамбетов вступил в должность генсека ОДКБ
2022 - год агрессии или год реформ: оценка Пашиняна2022 - год агрессии или год реформ: оценка Пашиняна
Чавушоглу: События вокруг Лачинской дороги - проверка Армении на искренность в вопросе нормализации отношений с АзербайджаномЧавушоглу: События вокруг Лачинской дороги - проверка Армении на искренность в вопросе нормализации отношений с Азербайджаном
Армения криминализирует действия и призывы к отказу от суверенитета РААрмения криминализирует действия и призывы к отказу от суверенитета РА
МИД РФ о решении статуса Нагорного Карабаха: <Переговоры по такой чувствительной теме носят сугубо конфиденциальный характер>МИД РФ о решении статуса Нагорного Карабаха: <Переговоры по такой чувствительной теме носят сугубо конфиденциальный характер>
Рубен Варданян: Всегда делал все, чтобы народы Арцаха и Азербайджанской республики могли жить рядом, но не вместеРубен Варданян: Всегда делал все, чтобы народы Арцаха и Азербайджанской республики могли жить рядом, но не вместе
Мнение: Блокирование Азербайджаном единственной дороги, соединяющей Армению с Арцахом  в интересах азербайджано-турецкого  тандема и НАТОМнение: Блокирование Азербайджаном единственной дороги, соединяющей Армению с Арцахом  в интересах азербайджано-турецкого  тандема и НАТО
Чьи интересы обслуживает МГИМО - России или Азербайджана?Чьи интересы обслуживает МГИМО - России или Азербайджана?
"Военизированные учреждения" на территории армянских школ - банальная некомпетентность в формулировке или целенаправленная задача по дискредитации?
Переговоры вокруг разблокирования Лачинского коридора к чему-то да приведут, но вопрос в том, что за это потребует Азербайджан - политологПереговоры вокруг разблокирования Лачинского коридора к чему-то да приведут, но вопрос в том, что за это потребует Азербайджан - политолог