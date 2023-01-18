Среда, 18 Января 2023 15:32

АрмИнфо. У нас есть сложности, связанные с нынешней ситуацией в Армении. Об этом 18 января на пресс-конференции в Москве заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Касаясь совместных интеграционных проектов, российский дипломат отметил, что в ОДКБ есть планы совместной внешнеполитической активности. В этом ключе он отметил, что это делать непросто, и необходима солидарность всех стран-участников интеграционного объединения. Однако, продолжил Лавров, Россия выступает за многовекторность и равные отношения, а не ведомого и ведущего. Он отметил, что в ОДКБ нет палочной дисциплины, которая вредна. Лавров при этом отметил, что, безусловно, хотелось, чтобы бы солидарность в союзных структурах была стопроцентной и в этом направлении работа ведется.

"Не будем скрывать, у нас есть сложности, связанные с нынешней ситуацией в Армении. Когда наши армянские друзья продвигали необходимость направления миссии ОДКБ на границу с Азербайджаном, с тем, чтобы обеспечивать там какую-то стабильность. И мы согласовали на саммите в Ереване такой документ: о параметрах этой миссии. Но, его принять не удалось, потому, что армянские коллеги стали настаивать на то, чтобы в этом документе было жесткое осуждение Азербайджана. Мы объяснили, что если речь идет об осуждении, о риторике, об изложении позиции, то здесь каждый волен, что угодно", - сказал дипломат.

Но если хотим направить миссию ОДКБ, продолжил он, то это необязательно обусловлено внешними признаками, тем более заявлениями, тем более жесткими. По его словам, у Организации до сих пор остается готовность направить миссию ОДКБ на границу Армении с Азербайджаном.

"Тем не менее, несмотря на то, что мы союзники, эта миссия полностью готова, армянская сторона предпочитает договариваться с Евросоюзом о том, чтобы там на длительной основе разместилась миссия. И наверное, если эта миссия будет разворачиваться без согласия Азербайджана, она может быть просто контрпродуктивной. И в место укрепления доверия, она может создавать дополнительные раздражители", - сказал Лавров, добавив, что это объективная оценка, и к каждому региону ОДКБ необходимо подходить творчески с учетом специфики стран.

По его словам, это нужно учитывать, поскольку на каждого оказывается давление. "Но, все наши партнеры - естественно, мы всё это с ними откровенно обсуждаем, - они прекрасно понимают и подчеркивают, что никаких расхождений с обязательствами по ОДКБ не будет. Такие же заверения дают и наши армянские друзья. Вот здесь нужно, мое глубокое убеждение, как это было в Ереване - нужен глубокий и откровенный разговор наших президентов. Ему предшествовал разговор глав МИД со своими экспертами. Нужно открыто излагать любые сложности, с которыми сталкиваются эти страны", - резюмировал Лавров.

Отметим, что после Азербайджанской широкомасштабной военной агрессии в отношении суверенной территории Армении 13-14 сентября 2022 года официальный Ереван обратился за военной помощью к России, в ОДКБ и в Совет Безопасности ООН. ОДКБ с целью оценки ситуации направила в Армению миссию, на которую была возложена функция оценки ситуации и выработки комплекса мер по оказанию содействия. Позже российская сторона сообщила, что ОДКБ готова направить мониторинговую миссию на границе, если СКБ ОДКБ одобрит эту меру. В Ереване же заявили, что ожидают от ОДКБ адресной политической оценки оккупации армянских территорий.

23 ноября в Ереване прошло заседание СКБ ОДКБ, на котором должно было быть принято решение по оказанию помощи Армении. Однако, премьер-министр Армении отказался подписать проект "Декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения".

"Отсутствие со стороны ОДКБ четкой политической оценки ситуации и непринятие вышеупомянутого решения может означать не только отказ ОДКБ от союзнических обязательств, но и интерпретироваться Азербайджаном как зеленый свет со стороны ОДКБ для дальнейшей агрессии против Армении. А это противоречит не только букве, но и духу и смыслу основополагающих документов ОДКБ", - заявил он в ходе выступления на заседании СКБ ОДКБ в Ереване, добавив, что не готов подписать документ в таком виде.