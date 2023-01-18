Среда, 18 Января 2023 14:15

АрмИнфо.Не прошло и двух лет, как конфликт вокруг Нагорно-Карабахского региона Азербайджана снова накаляется, и Россия, отвлеченная и ослабленная войной на Украине, не вмешалась.

Бросая вызов российскому присутствию, азербайджанцы проверяют, может ли Москва по-прежнему и полна ли решимости навязать свою волю соседям на фоне своей конфликта в Украине. Об этом говорится в опубликованной накануне обзорно-аналитической статье в газете The New York Times. посвященной нынешней ситуации острого гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе из-за блокирования республики со стороны Азербайджана.

В статье, в частности, отмечается. что прекращение военных действий в 44-х дневной войне при вмешательстве России позволило ей утвердить свое военное присутствие в Азербайджане, в то же время углубив зависимость Армении от России как гаранта своей безопасности. Эта <сделка>, говорится в статье, позиционировала Путина как миротворца и, казалось, подтверждала его претензии на законное влияние России как единственной державы, способной сохранить стабильность на всей территории бывшего Советского Союза.

Однако вторжение России в Украину изменило международную ситуацию и укрепили позицию Турции и Ирана, которые в настоящее время являются важными источниками торговли для Москвы, одновременно тем самым подрывая российское влияние на Кавказе.

В статье отмечается, что Армения является частью возглавляемого Россией военного альянса шести постсоветских стран (ОДКБ) и имеет российскую военную базу, но до сих пор Кремль, руки которого связаны в Украине, не предпринял никаких действий, чтобы помочь своему

союзнику.

Тем не менее, по убеждению автора статьи, влияние России ослабевает в обеих странах. В Азербайджане вторжение на Украину еще больше настроило общественное мнение против России и ее миротворческого контингента, а в Армении военная поддержка России выглядит менее привлекательной, поскольку Россия больше не является экспортером оружия для Армении и однозначным партнером на фоне укрепления отношений Москвы с Анкарой и ее главным союзником Баку. Между тем, Кремль продолжает держать руку на переговорах между Азербайджаном и Арменией, и г-н Путин говорил с Алиевым и с премьер-министром Армении Пашиняном.

Хотя, как отмечается в публикации, Азербайджан выиграл войну 2020 года, он все еще не достиг всех своих целей, включая обладанием транспортным коридором на юго-западе Армении к азербайджанскому Нахичеванскому эксклаву. Поэтому Баку стремится усилить контроль над Лачинской дорогой, которая в настоящее время блокируется, утверждая, что Армения использует ее для незаконной транспортировки наземных мин на территорию.

На фоне эскалации, Россия пытается идти по серединному пути. И на этом фоне, пока Москва отвлечена на войне в Украине, Европейский Союз и Соединенные Штаты активизировали свои собственные усилия по посредничеству в установлении прочного мира и наращиванию своего влияния на Кавказе, создав новый переговорный трек, что необычно, так как один - во главе с Россией, другой - с ЕС, и это в то время, когда Москва и Запад сегодня замкнуты на своем самом интенсивном конфликте