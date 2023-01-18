Среда, 18 Января 2023 13:08

АрмИнфо. ЕС продолжит свое участие в поддержке усилий по деэскалации, и привержен тесному сотрудничеству с Арменией и Азербайджаном для всеобъемлющего разрешения конфликта. Об этом на запрос АрмИнфо заявили в представительстве Евросоюза в Армении.

Так, на уточнение редакции, соответствует ли действительности информация о том, что в феврале текущего года ЕС направит новую наблюдательскую миссию в Армению, теперь уже сроком на два года, в Делегации напомнили, что в соответствии с четырехсторонним соглашением, достигнутым лидерами Армении, Азербайджана, Совета Европы и Франции в Праге 6 октября 2022 года, и по предложению Высокого представителя Борреля, ЕС отреагировал созданием Наблюдательного потенциала в Армении (EUMCAP) для мониторинга события в сфере безопасности на местах.

"В течение своего двухмесячного мандата EUMCAP в Армении направила 40 экспертов ЕС по наблюдению, которые провели более 175 патрулей, что способствовало стабилизации ситуации на местах.

В качестве следующего шага в участии ЕС на Южном Кавказе ЕС в настоящее время развернул группу помощи в переходном планировании, которая готовит почву для возможной более долгосрочной миссии ЕС в Армении с конечной целью содействия устойчивому миру в регионе. ЕС продолжит свое участие в поддержке усилий по деэскалации и привержен тесному сотрудничеству с обеими сторонами для всеобъемлющего разрешения конфликта", - резюмировали в ЕС.

Отметим, что 20 декабря 2022 года верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с заявлением, в котором отметил, что 19 декабря мониторинговая группа ЕС в Армении (EUMCAP), запущенная в октябре, завершила свой мандат. Боррель напомнил, что миссия была развернута 20 октября на основании договоренности между лидерами Армении, Азербайджана, Совета Европы и Франции с целью мониторинга, анализа и отчетности о ситуации на местах. Совет - по согласованию с властями Армении - решил, что существующая миссия наблюдателей ЕС в Грузии (EUMM в Грузии) направит в Армению временную группу помощи в планировании, чтобы повысить осведомленность ЕС о ситуации с безопасностью и внести свой вклад в планирование и подготовку возможной гражданской миссии по Общей политике безопасности и обороны (CSDP) в стране.

Накануне, Радио Свобода со ссылкой на свои источники сообщила, что 20 февраля в РА прибудет новая наблюдательская миссия, предположительно сроком на два года, которая будет осуществлять деятельность на всей территории Армении. Предполагается, что в состав миссии войдет несколько сот экспертов.